Допоможуть з розвідкою: ЗСУ отримали броньовики Fennek з кулеметами Browning M2

Стало відомо, що нещодавно Збройні сили України отримали розвідувальні броньовані машини Fennek німецько-нідерландського виробництва. Варто згадати, що жодна країна, яка допомагає Україні, офіційно не повідомляла про плани надати ці броньовані машини.

Що відомо про броньовики Fennek

На сайті уряду Німеччини опубліковане коротке повідомлення про те, що Збройним силам України нададуть п’ять одиниць розвідувальних машин. Однак там не зазначається, які саме машини надасть бундесвер.

Однак, згідно з інформацією від аналітиків, які проаналізувати фото, стало відомо що українська армія отримала броньовані розвідувальні машини, які оснащені кулеметами. Ймовірно ЗСУ отримали машини Fennek. Адже їх особливість — 12,7 мм кулемети Browning M2. Броньовики Fennek, які стоять на озброєнні бундесверу оснащені 7,62 мм кулеметами MG3. А от Fennek з кулеметами Browning стоять на озброєнні Нідерландів.

Відомо, що броньовані машини Fennek були розроблені німецьким оборонним концерном KMW спільно з нідерландськими компаніями Vehicle Systems BV та SP Aerospace. Прем’єра першого прототипа розвідувальної броньованої машини відбулася ще у 2000 році. Однак два роки тому армія Нідерландів прийняла рішення вдосконалити свої броньовики. Модернізацією зайнявся німецький концерн Rheinmetall. Згідно з інформацією із договору, Rheinmetall мав встановити на нідерландські броньовані машини Fennek 246 приладів для огляду та прицілювання LaZ400 загальною вартістю 36 мільйонів доларів.

Броньовики, оснащені LaZ400 здатні значно краще розпізнавати цілі, що суттєво покращує боєздатність машин.

Загалом допомога країн-союзників України є безпрецедентною. Вже в лютому на засіданні Рамштайну можуть ухвалити рішення про надання Збройним силам України літаків. І хоч знадобиться доволі багато часу на освоєння натівського озброєння, це дуже допоможе нам в боротьбі з ворогом та дасть зрозуміти кремлю, що західний світ єдиний як ніколи раніше.