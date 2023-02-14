ЗСУ отримають зброю для деокупації Криму: деталі

Під час нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, глава британського уряду Ріші Сунак пообіцяв надати Україні далекобійну зброю. Її Збройні сили України зможуть використати для деокупації Криму.

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За даними видання The Times, уряд Великої Британії прийняв рішення про передачу Збройним силам України крилатих ракет SCALP. В Сполученому королівстві ці ракети більше відомі під грізною назвою Storm Shadow. Для запуску цих ракет знадобиться повітряна платформа. Тож ймовірно уряд Британії розглядає можливість надати Україні ще й бойову авіацію.

Для враження ворожий військових кораблів Збройним силам України нададуть американські протикорабельні ракети Harpoon. На Даунінг-стріт більше не бояться ескалації воєнного конфлікту через передачу армії України далекобійної зброї. В останні кілька тижнів позиція західних країн стосовно постачання Україні важкої зброї дуже змінилася. Більшість країн погодилися надати важкі танки натівського зразка, а деякі заявили про готовність надати бойову авіацію.

Що відомо про ракети SCALP та Harpoon

Щодо ракет SCALP, які ймовірно надасть Британія, то відомо, що їх вага сягає 1300 кг. Бойова частина важить 450 кг. На ціль ракета наводиться з використанням супутникової та інерційної систем наведення. Як повідомляє видання Defence Express, то завдяки сучасним технологіям виробництва ракети SCALP малопомітні для систем протиповітряної оборони. Дальність польоту цих ракет перевищує 560 км. Вартість однієї ракети SCALP сягає 790 тисяч фунтів.

Протикорабельні ракети Harpoon здатні знищувати цілі на відстані до 240 км. Запускати її можна з різних пускових установок. Ракети доволі ефективні, щоб потопити есмінець знадобиться лише дві ракети, для крейсера — не менше чотирьох, а авіаносця — мінімум шість. Вартість однієї ракети Harpoon сягає 1,2 мільйона фунтів.

Ці ракети дозволять ЗСУ завдавати ударів по російських базах та складах боєприпасів в Криму. Це може змусити окупантів назавжди покинути території українського півострова.