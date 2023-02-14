Анонсовано підвищення пенсій та ряд доплат: але торкнеться це не всіх

Протягом 2023 року українським пенсіонерам не варто сподіватися на значні підвищення пенсійних виплат. Уряд їх заморозив через складну економічну ситуацію в країні. Але, як зазначають у владі, деякі підвищення, перерахунки та надбавки таки залишаються активними. Мова про пенсії для учасників бойових дій. Кожен хто має такий статус, претендує на доплату у розмірі 25% від прожиткового мінімуму. Станом на лютий 2023 року це 523 гривні. Також, дана категорія громадян претендує на постійну надбавку у розмірі 40 гривень, яка передбачена ЗУ “Про покращення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни”. При цьому максимальна виплата для учасників бойових дій не може перевищувати 210% прожиткового мінімум. Наразі це 4 395 гривень.

Пенсійний вік залишається незмінним

Також, військові й надалі можуть виходити на пенсію у 55 років (чоловіки) та 50 років (жінки). Це стосується кадрових та не кадрових військових. Для того, щоб вийти на пенсію раніше належного періоду, військові мають напрацювати 25 та 20 років стажу відповідно. Кадрові військові, які мають необхідну вислугу років, можуть виходити на пенсію ще раніше. Також, на знижений пенсійний вік претендують й родичі померлих військових. До них відносяться офіційні партнери (чоловік/дружина), або батьки.

Серед надбавок в силі березнева індексація

Раніше в Уряді заявили, що попри замороження виплат, березневу індексацію не скасують. Вона відбудеться за графіком, та охопить усі категорії пенсіонерів. Очікується, що пенсії буде проіндексовано приблизно на 24%. Принаймні таким виходить індекс, якщо враховувати тогорічний рівень інфляції. В результаті індексації у кожного вийде різний розмір доплати. Все в першу чергу залежить від розміру розрахункової пенсії.