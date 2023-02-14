Діти підліткового віку зацікавлені в самовдосконаленні, розширенні власних знань для формування потрібних умінь і навичок. У процесі дорослішання вони визначають свої пріоритети, особистісні цінності, інтереси і бажання, прагнуть навчитися багато чого робити професійно, як дорослі. Центр фізичного і духовного життя дитини переходить в середовище однолітків, тому як хлопцям, так і дівчатам цікаві книги про підлітків. На сторінках творів вони можуть знайти споріднені душі, співпереживати їм, часом ототожнювати себе з головними героями. Розглянемо кілька пронизливих книг, здатних захопити будь-якого підлітка.

Захоплююче дозвілля з кращими книгами

У підлітковій літературі зачіпається безліч актуал ьних тим для зовсім юних людей: непрості взаємини з батьками, перша шкільна любов, згубні звички, нерозуміння з однолітками. Які корисні книги для підлітків від сучасних авторів і геніальних письменників, інтерес до творів яких не знижується протягом декількох сотень років?

“Ми з вичерпаним терміном придатності”. Стейс Крамер

У розумної і красивої 17-ти річної Вірджинії є все. Вона зустрічається зі Скоттом, в хороших відносинах з добрими батьками і найкращою подругою Олівією. На випускному вечорі хлопець її кидає. Напившись, дівчина в пориві злості сідає за кермо свого автомобіля і потрапляє в страшну аварію. Вірджинії ампутують обидві ноги. Колись казкове життя стає справжнім пеклом. Юну леді часто відвідують думки про те, А чи варто жити далі?

“Щоденник Аліси”. Беатріс Спаркс

Головна героїня-Аліса в зовсім юному віці опинилася в згубному світі наркотиків. Дівчинці підсунули безалкогольний напій з ЛСД. Протягом короткого часу (всього лише місяця) вона втратила багато чого: люблячої сім’ї, затишного будинку. Все найцінніше довелося поміняти на наркотичні засоби і міські вулиці, через які вона не впізнала всі принади юного віку. Зрештою, вона втратила життя… Історія хоч і трагічна, але повчальна.

«Собаки, приручающие людей». Олена Максименко

Бути підлітками в прифронтовому містечку на українському сході року 2014-го дуже-дуже непросто, але й цікаво! До одвічних викликів дружби і закоханості, ревнощів і внутрішніх страхів, самовираження і шкільних проблем додаються нові. Прийняти однокласника-переселенця, оволодіти долікарською допомогою, пересидіти обстріл у підвалі, побачити смерть, врятувати життя. Відстоювати свою історію і свої цінності.

Унікальне видання Пси, які приручають людей підходить для дітей середнього та старшого шкільного віку.

Еще есть ряд книг для подрастающего поколения: «Клуб семейного досуга» Марк Геддон, «Елеанор і Парк» Рейнбоу Ровелл, «Рілла з Інглсайду» Люси-Мод Монтгомери.