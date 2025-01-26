Дизайнер 3-го відьмака назвав найскладніший квест, через який він не міг спати

Розробники ігор часто скаржаться на кранчі, коли напередодні релізу доводиться подовгу залишатися в офісі і навіть не спати, щоб доробити все необхідне. Іноді такі важкі моменти трапляються і до наближення дедлайнів. Як у випадку з одним квестом із «Відьмака 3».

Головний дизайнер квестів «Дикого полювання» Павло Саско розповів про квест, створення якого далося йому найскладніше. Виявляється, найбільшою проблемою стала оборона Каер Морхена практично у фіналі гри. Щоб реалізувати всі задуми, авторам потрібно було вигадувати нестандартні технічні рішення, на що пішло безліч годин: іноді Саско навіть доводилося не спати, розв’язуючи проблеми, що виникли.

Найскладніший квест, який я коли-небудь створював. Особливо технічна частина змусила мене попітніти, там стільки нестандартних рішень. Я не спав і божеволів, намагаючись зібрати все воєдино. Сподіваюся, що вам сподобалося.

Незважаючи на всі проблеми, Саско і CD Projekt RED все ж довели справу до кінця і створили одну з найбільш пам’ятних місій «Відьмака 3». Тепер же дизайнер квестів приєднався до команди, яка працює над сиквелом Cyberpunk 2077, тож на нього ще чекають чергові важкі дні розробки.