Відомі безкоштовні ігри для PS Plus Extra та Premium на квітень

Sony назвала ігри, які поповнять каталог підписок PS Plus Extra і Premium у квітні. Загалом компанія заготовила для геймерів вісім ігор. Серед них шість сучасних тайтлів і два класичних.

Головною грою квітневої добірки є Hogwarts Legacy – гучна пригода у всесвіті «Гаррі Поттера». Також передплатники отримають шутер Battlefield 1 у сеттингу Першої світової війни. Не найсвіжіша частина серії (вийшла ще 2016 року), але багато хто досі в неї грає і отримує задоволення.

Ще в підписку додадуть Blue Prince, причому в день виходу – 10 квітня. Це головоломка, яка захопила профільну пресу. На Metacritic у гри рейтинг 92 бали. EA Sports PGA Tour теж з’явиться в каталозі 10 квітня. Решта ігор – 15-го.

Ігри для PS Plus Extra у квітні:

Hogwarts Legacy (PS4, PS5)

Blue Prince (PS5)

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 (PS5)

EA Sports PGA Tour (PS5)

Battlefield 1 (PS4)

PlateUp! (PS4, PS5)

Що стосується Premium, передплатники максимального тарифу у квітні отримають класичний хорор Alone in the Dark 2 і файтинг War of the Monsters, у якому борються гіганти. Обидві гри будуть доступні на PS4 і PS5.