Apple Watch допомогли діагностувати рідкісний рак на ранній стадії у молодої жінки

Історія з Нової Зеландії вкотре довела, що розумний годинник може не тільки рахувати кроки, а й врятувати життя.

Психіатр-консультантка Аманда Фолкнер із міста Нейпір розповіла, як її Apple Watch Series 10 допомогли виявити гостру мієлоїдну лейкемію, рідкісну форму раку крові, на ранній стадії, коли симптомів ще не було.

На новому годиннику, яким вона користувалася з минулого року, був застосунок Vitals, який щоранку аналізує дані за ніч – пульс, дихання, температуру, рівень кисню і якість сну.

Саме цей додаток багаторазово попереджав Аманду про підвищений пульс у стані спокою: зі звичних 55 ударів на хвилину він підскакував до 90 і вище. Спочатку жінка списала це на помилку пристрою, але коли повідомлення стали регулярними, вирішила звернутися до лікаря.

Після аналізу даних з годинника терапевт направив Фолкнер у відділення невідкладної допомоги. Там і був поставлений діагноз – гостра мієлоїдна лейкемія, агресивна форма раку, яка може швидко прогресувати. Лікарі сказали прямо: якби вона прийшла на кілька днів пізніше, наслідки могли бути фатальними.

З 9 січня вона перебуває в лікарні в Палмерстон-Норт, проходить хіміотерапію. На липень запланована трансплантація стовбурових клітин кісткового мозку від донора з Європи, яка має замінити її імунну систему.