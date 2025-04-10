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Apple Watch допомогли діагностувати рідкісний рак на ранній стадії у молодої жінки

GSMinfo10.04.2025
Apple Watch

Історія з Нової Зеландії вкотре довела, що розумний годинник може не тільки рахувати кроки, а й врятувати життя.

Психіатр-консультантка Аманда Фолкнер із міста Нейпір розповіла, як її Apple Watch Series 10 допомогли виявити гостру мієлоїдну лейкемію, рідкісну форму раку крові, на ранній стадії, коли симптомів ще не було.

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На новому годиннику, яким вона користувалася з минулого року, був застосунок Vitals, який щоранку аналізує дані за ніч – пульс, дихання, температуру, рівень кисню і якість сну.

Саме цей додаток багаторазово попереджав Аманду про підвищений пульс у стані спокою: зі звичних 55 ударів на хвилину він підскакував до 90 і вище. Спочатку жінка списала це на помилку пристрою, але коли повідомлення стали регулярними, вирішила звернутися до лікаря.

Після аналізу даних з годинника терапевт направив Фолкнер у відділення невідкладної допомоги. Там і був поставлений діагноз – гостра мієлоїдна лейкемія, агресивна форма раку, яка може швидко прогресувати. Лікарі сказали прямо: якби вона прийшла на кілька днів пізніше, наслідки могли бути фатальними.

З 9 січня вона перебуває в лікарні в Палмерстон-Норт, проходить хіміотерапію. На липень запланована трансплантація стовбурових клітин кісткового мозку від донора з Європи, яка має замінити її імунну систему.

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GSMinfo10.04.2025
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