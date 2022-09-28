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Sony розкрила назви трьох безкоштовних ігор жовтня для PlayStation

28.09.2022
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Sony анонсувала безкоштовні ігри жовтня для передплатників PlayStation Plus Essential.

Власники консолей PlayStation 4 з активною підпискою PS Plus з 4 жовтня зможуть додати до своєї бібліотеки три ігри, серед яких Injustice 2, Superhot та Hot Wheels Unleashed. Остання також буде доступна користувачам PlayStation 5.

Injustice 2 – це файтинг у всесвіті коміксів DC від творців Mortal Kombat. Superhot – шутер від першої особи, в якому час рухається тільки під час руху гравця. Hot Wheels Unleashed – аркадна гоночна гра за ліцензією іграшок Hot Wheels.

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28.09.2022
Менше хвилини
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