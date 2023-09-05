Роботу Starfield порівняли на HDD та SSD

Автор YouTube-каналу Testing Games опублікував відео з демонстрацією різниці між жорстким диском та твердотілим накопичувачем в іграх.
В якості піддослідного виступила свіжа космічна рольова гра Starfield.
Тестування проводилося у роздільній здатності 4K на ПК з такими характеристиками:
- Операційна система: Windows 11
- Процесор: Intel Core i9-13900K
- Материнська плата: ASUS ROG Strix Z790 Gaming
- Оперативна пам’ять: 32 ГБ G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6000
- Кулер ЦП: MSI MAG CORELIQUID C360
- Відеокарта: GeForce RTX 4090
- SSD: SAMSUNG 970 EVO M.2 1 ТБ
- HDD: Western Digital Blue 1 ТБ
- Блок живлення: CORSAIR HX Series HX1200 1200 Вт
Завантаження збереження займає з SSD 4,751 секунди . З HDD – більш ніж у 20 разів довше, 1 хвилину 44,450 секунд ! Перевага SSD є очевидною.
Що ж до продуктивності у грі, то частота кадрів приблизно ідентична, як із SSD, що з HDD. Але двохвилинні завантаження терпіти навряд чи хтось забажає. А деякі локації з HDD вантажаться ще довше, до 5 хвилин!
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на авто для наших військових. Напрямок Бахмут❗❗ Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375411208002084
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter