Роботу Starfield порівняли на HDD та SSD

Автор YouTube-каналу Testing Games опублікував відео з демонстрацією різниці між жорстким диском та твердотілим накопичувачем в іграх.

В якості піддослідного виступила свіжа космічна рольова гра Starfield.

Тестування проводилося у роздільній здатності 4K на ПК з такими характеристиками:

Операційна система: Windows 11

Процесор: Intel Core i9-13900K

Материнська плата: ASUS ROG Strix Z790 Gaming

Оперативна пам’ять: 32 ГБ G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6000

Кулер ЦП: MSI MAG CORELIQUID C360

Відеокарта: GeForce RTX 4090

SSD: SAMSUNG 970 EVO M.2 1 ТБ

HDD: Western Digital Blue 1 ТБ

Блок живлення: CORSAIR HX Series HX1200 1200 Вт

Завантаження збереження займає з SSD 4,751 секунди . З HDD – більш ніж у 20 разів довше, 1 хвилину 44,450 секунд ! Перевага SSD є очевидною.

Що ж до продуктивності у грі, то частота кадрів приблизно ідентична, як із SSD, що з HDD. Але двохвилинні завантаження терпіти навряд чи хтось забажає. А деякі локації з HDD вантажаться ще довше, до 5 хвилин!