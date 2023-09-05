Новини відеоігор

Роботу Starfield порівняли на HDD та SSD

05.09.2023
1 хвилина на прочитання
Starfield

Автор YouTube-каналу Testing Games опублікував відео з демонстрацією різниці між жорстким диском та твердотілим накопичувачем в іграх.

В якості піддослідного виступила свіжа космічна рольова гра Starfield.

Тестування проводилося у роздільній здатності 4K на ПК з такими характеристиками:

  • Операційна система: Windows 11
  • Процесор: Intel Core i9-13900K
  • Материнська плата: ASUS ROG Strix Z790 Gaming
  • Оперативна пам’ять: 32 ГБ G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6000
  • Кулер ЦП: MSI MAG CORELIQUID C360
  • Відеокарта: GeForce RTX 4090
  • SSD: SAMSUNG 970 EVO M.2 1 ТБ
  • HDD: Western Digital Blue 1 ТБ
  • Блок живлення: CORSAIR HX Series HX1200 1200 Вт

Завантаження збереження займає з SSD 4,751 секунди . З HDD – більш ніж у 20 разів довше, 1 хвилину 44,450 секунд ! Перевага SSD є очевидною.

Що ж до продуктивності у грі, то частота кадрів приблизно ідентична, як із SSD, що з HDD. Але двохвилинні завантаження терпіти навряд чи хтось забажає. А деякі локації з HDD вантажаться ще довше, до 5 хвилин!

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05.09.2023
1 хвилина на прочитання
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