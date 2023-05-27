У Epic Games Store безкоштовно роздають повне видання Fallout: New Vegas

Epic Games Store регулярно радує роздачами топових ігор. І цього разу абсолютно безкоштовно можна забрати повне видання однієї з найкращих РПГ Fallout: New Vegas Ultimate Edition. Отже, разом з грою будуть усі великі DLC: Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues, Lonesome Road, а також розширений арсенал зброї.

Дія Fallout: New Vegas розгортається на околицях постапокаліптичної Невади і міста Лас-Вегас, перейменованого в Нью-Вегас, але зберіг славу головного притулку любителів азартних ігор усіх мастей. Головний герой – кур’єр – дивом виживає після пограбування і вирішує звести із замовниками рахунки.

Роздача Fallout: New Vegas – Ultimate Edition буде доступна аж до 1 червня, 18:00.