У Верховній раді хочу заборонити видавати повістки в деяких місцях

Керівництво Збройних сил України запрошують на доповідь до Комітету Верховної ради з питань безпеки та оборони.

Цього тижня в Верховній Раді відбудеться засідання комітету з питань безпеки та оборони з доповідями керівництва ЗСУ стосовно проведення мобілізаційних заходів. Буде обговорюватися питання вручення повісток на вулицях. Про це повідомив народний депутат та представник президента в Верховній Раді Федір Веніславський.

За словами Веніславського, фіксуються доволі резонансні випадки, коли працівники військових комісаріатів вручають повістки прямо на вулицях, при цьому завдаючи тілесних ушкоджень громадянам. Він називає це “неправильним механізмом”.

На додаток, Веніславський повідомив, що одному з народних депутатів, члену комітету з питань безпеки та оборони, днями вручили повістку прямо на площі. Це лише підтверджує, що мобілізація проводиться за доволі дивним механізмом.

При цьому рамки роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повинні встановити в Кабінеті міністрів України. Водночас парламент повинен дати уряду свої рекомендації відносно механізму вручення повісток.

Нагадаємо, що загальна мобілізація була оголошена в Україні ще 24 лютого 2022 року, одразу після вторгнення російських окупантів на територію нашої країни. Тож центри комплектування мали б розробити більш дієвий механізм вручення повісток.

Нагадаємо, що жителі великих міст все частіше зустрічають патрулі, в складі яких є працівники військкоматів та поліції, в найбільш несподіваних місцях. Наприклад, в торгових центрах, на заправках, поблизу спортивних клубів, в метро та навіть на вокзалах.

Однак людей турбує не самі повістки на вулицях, а неадекватний спосіб їх вручення. Нерідко працівники військкоматів кидаються на людей, використовуючи фізичну силу та завдаючи фізичних пошкоджень. Подібна поведінка є неприпустимою, адже це дискредитую ЗСУ та сіє зневіру серед населення. За що ми боремося, якщо людей затримують прямо на вулицях, так само як в росії, де людське життя нічого не означає та не має жодної ціни.