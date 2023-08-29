Названо смартфони, які найчастіше купували у 2023 році

За результатами першої половини 2023 року найбільш продаваним смартфоном став iPhone 14 Pro Max. Про це повідомляє портал PhoneArena з посиланням на дані аналітичної компанії Omdia.

Найбільш затребуваний флагманський смартфон Apple розійшовся тиражем у 26,5 млн одиниць. На другому місці розташувався iPhone 14 Pro з обсягом продажів 21 млн одиниць, а третє місце посів iPhone 14 з результатом 16,5 млн. Четверту позицію посів iPhone 13, продажі якого становили 15,5 млн одиниць.

П’яте місце дісталося бюджетному Samsung Galaxy A14 (12,4 млн). За ним ідуть флагманський смартфон Galaxy S23 Ultra (9,6 млн) і більш доступні Galaxy A14 5G (9 млн), A54 5G (8,8 млн) і A34 5G (7,1 млн).

Замкнув десятку найпопулярніших смартфонів iPhone 11, який вийшов ще 2019 року і досі приваблює користувачів завдяки своїм співвідношенням ціни та якості. Його продажі сягнули 6,9 млн. Сумарно за перше півріччя 2023 року компанія Apple реалізувала понад 86 млн смартфонів.