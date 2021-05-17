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Як активувати MIUI Lite на телефонах Xiaomi і кому це буде корисно

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Багато користувачів телефонів Xiaomi скаржаться на зайву складність платформи MIUI, багатий функціонал якої корисний далеко не кожному користувачеві. Однак розробники прошивки передбачили спеціальний «полегшений» режим роботи, який називається MIUI Lite, і стане в нагоді багатьом людям.


Що таке MIUI Lite

Фактично, MIUI Lite є спеціальним режимом роботи прошивки, який значно «полегшений» в порівнянні зі стандартною системою. Даний режим має зручний інтерфейс, в ньому не працюють деякі функції, зокрема, система управління додатками Google Discover, а також жестове управління. MIUI Lite не змінює принципів роботи прошивки, просто спрощуючи інтерфейс і підвищуючи зручність використання телефону.

Кому може знадобитися MIUI Lite

При розробці даного режиму фахівці орієнтувалися на потреби людей у віці, а також маленьких дітей. Їм може бути незручно використовувати стандартний інтерфейс MIUI, перевантажений маленькими значками величезної кількості програм, тому в полегшеному режимі іконки стають більше, кількість текстових підказок збільшується, а самих значків стає менше, що позначається на зручності орієнтування.

Як включити і налаштувати MIUI Lite

Активувати режим MIUI Lite можна на багатьох смартфонах під управлінням 12 версії прошивки. Вона доступна на телефонах POCO, Redmi і Xiaomi, однак працює не на всіх моделях. Щоб активувати режим, потрібно виконати наступні кроки:

  • перейти в режим «Налаштування»;
  • вибрати розділ «Спеціальних функцій»;
  • пройти в меню «Полегшений режим.

Тепер залишається тільки активувати даний режим, щоб MIUI Lite почав працювати.

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