Як активувати MIUI Lite на телефонах Xiaomi і кому це буде корисно

Багато користувачів телефонів Xiaomi скаржаться на зайву складність платформи MIUI, багатий функціонал якої корисний далеко не кожному користувачеві. Однак розробники прошивки передбачили спеціальний «полегшений» режим роботи, який називається MIUI Lite, і стане в нагоді багатьом людям.





Що таке MIUI Lite

Фактично, MIUI Lite є спеціальним режимом роботи прошивки, який значно «полегшений» в порівнянні зі стандартною системою. Даний режим має зручний інтерфейс, в ньому не працюють деякі функції, зокрема, система управління додатками Google Discover, а також жестове управління. MIUI Lite не змінює принципів роботи прошивки, просто спрощуючи інтерфейс і підвищуючи зручність використання телефону.

Кому може знадобитися MIUI Lite

При розробці даного режиму фахівці орієнтувалися на потреби людей у віці, а також маленьких дітей. Їм може бути незручно використовувати стандартний інтерфейс MIUI, перевантажений маленькими значками величезної кількості програм, тому в полегшеному режимі іконки стають більше, кількість текстових підказок збільшується, а самих значків стає менше, що позначається на зручності орієнтування.

Як включити і налаштувати MIUI Lite

Активувати режим MIUI Lite можна на багатьох смартфонах під управлінням 12 версії прошивки. Вона доступна на телефонах POCO, Redmi і Xiaomi, однак працює не на всіх моделях. Щоб активувати режим, потрібно виконати наступні кроки:

перейти в режим «Налаштування»;

вибрати розділ «Спеціальних функцій»;

пройти в меню «Полегшений режим.

Тепер залишається тільки активувати даний режим, щоб MIUI Lite почав працювати.