8 автовиробників з Китаю повністю зникнуть з ринку: чи вплине це на популярні в Україні бренди

Ринок автомобілів у Китаї, який ще донедавна здавався бездонним, раптом почав стискатися. Влада країни щойно вилучила з офіційного реєстру виробників одразу вісім марок, позбавивши їх права випускати легкові авто. Це найбільша “чистка” галузі за останні роки — і, за словами експертів, лише перший крок масштабної консолідації.

Хто втратив ліцензію

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) оновило офіційний реєстр виробників і моделей автомобілів, дозволених до випуску в країні. З цього списку зникли одразу вісім брендів:

BAIC Yinxiang (випускав машини під маркою Huansu)

(випускав машини під маркою Huansu) Brilliance

FAW Xiali

Haima (втратила право лише на легкові авто, комерційний транспорт компанія й надалі може виробляти)

(втратила право лише на легкові авто, комерційний транспорт компанія й надалі може виробляти) Hawtai

Leopaard/Changfeng

Lifan

Zotye

Втрата ліцензії означає, що ці компанії більше не мають права збирати повноцінні автомобілі на території Китаю. Деякі з цих марок аж ніяк не стартапи — наприклад, FAW Xiali колись роками очолювала продажі седанів у Китаї, а її машини масово використовували як таксі. Brilliance свого часу однією з перших спробувала вийти на європейський ринок і досі має спільне підприємство з BMW (цей напрямок роботи компанія зберігає). А Zotye запам’яталася моделями, які відверто копіювали дизайн європейських авто — її SUV SR9 зовні майже повторює Porsche Macan.

SUV SR9

Чому саме зараз

Автомобільна галузь Китаю останніми роками зростала фантастичними темпами: дешева енергія, пільговий доступ до величезного внутрішнього ринку, кваліфікована робоча сила та найпотужніша у світі мережа постачальників комплектуючих. Але навіть цей ринок виявився затісним для понад сотні виробників. Заводи в середньому завантажені трохи більш ніж наполовину, хоча торік з конвеєрів зійшло близько 33 мільйонів автомобілів.

Перша половина 2026 року стала для галузі особливо важкою: попит на внутрішньому ринку впав майже на 20% — зокрема через скасування субсидій на електромобілі та податкових пільг для покупців нових авто. У відповідь виробники розв’язали виснажливі цінові війни, а частина з них просто не витримала конкуренції.

На відміну від європейських урядів, китайська влада має набагато більший прямий вплив на автопром — для закриття будь-якого заводу достатньо одного міністерського рішення. Крім того, вимоги до виробників стають дедалі суворішими: діє норма викидів China 6b, порівнянна з майбутньою європейською Euro 7, а з 2027 року стануть обов’язковими краш-тести в реалістичних умовах. Схоже, саме нездатність окремих марок відповідати новим стандартам і брак інвестицій у власні технології стали однією з причин втрати ліцензій.

Що далі: велике укрупнення ринку

За даними китайських медіа, заводи та частину персоналу компаній, які втратили ліцензії, уже встигли перейняти більші гравці — зокрема концерни GAC і Geely. Аналітики й керівники автовиробників прогнозують, що це лише початок: у найближчі роки з понад сотні китайських виробників на ринку може залишитися лише п’ять-сім великих груп, кожна з яких володітиме кількома брендами.

Цікаво, що загальна кількість марок у реєстрі не скоротилася — місце восьми ліквідованих компаній зайняли інші виробники, які отримали дозвіл розширити модельний ряд.

Що це означає для України

Українці й самі дедалі активніше пересідають на китайські авто — за оцінками ринку, частка машин з Китаю в Україні зростала стрімкими темпами і, за прогнозами, могла перевищити 30% ринку електрокарів у 2026 році, тоді як у 2020 році вона не перевищувала 3%, а вже у 2024-му сягнула 16,7%. Тому будь-які потрясіння в китайському автопромі рано чи пізно відчуються і на нашому ринку.

Добра новина — головних “улюбленців” українських покупців ця чистка не зачепила. У переліку ліквідованих марок немає жодного з брендів-лідерів: на топ-20 найпопулярніших нових і вживаних авто з Китаю в Україні припадають Geely Atlas Pro, BYD Song Plus, Zeekr 001, Chery Tiggo 4 Pro, BYD Yuan та BYD Song L, а найбільші концерни — Geely Holding, Chery, Great Wall Motor і BYD — не лише не постраждали, а й, найімовірніше, тільки посилять позиції за рахунок поглинання активів слабших конкурентів.

Але один нюанс усе ж є. Серед восьми ліквідованих марок — Lifan, бренд, який в Україні донедавна залишався доволі впізнаваним: його називають серед виробників, що добре зарекомендували себе на українському ринку, поряд із Chery, Geely, Great Wall і BYD. Втрата ліцензії на виробництво в Китаї не означає миттєвого зникнення вже проданих машин з доріг, але для власників таких авто це недобрий сигнал: підтримка бренду виробником рано чи пізно згорне, а разом з нею — офіційні поставки оригінальних запчастин і гарантійне обслуговування. У перспективі це вдарить по ліквідності таких машин на вторинному ринку — перепродати авто зникомого бренду складніше, а ціна на нього падає швидше.