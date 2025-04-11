Українцям радять не тримати ПК постійно увімкненим: основні причини

Багато людей не вимикають свій ноутбук або комп’ютер роками – така практика зазвичай поширена в офісах, але ті, хто постійно працює за ПК вдома, нерідко чинять так само. Як правило, це мотивовано тим, щоб комп’ютер одразу ж був доступним для роботи – не потрібно чекати завантаження Windows.

Не відключати ПК пішло ще з тих часів, коли Windows працював на звичайному HDD-накопичувачі і для завантаження операційної системи потрібен був час. Сучасний ПК з SSD завантажується дуже швидко, але частина людей все одно не вимикає комп’ютер. У цій статті ми розберемо, які небезпеки може становити такий комп’ютер.

Ризик віддаленого злому

Уявімо собі ситуацію, що під час вашої відсутності хтось отримує віддалений доступ до вашого ПК. Таке може статися через злам програмного забезпечення і навіть якщо знайдеться пролом в операційній системі. Поки вас немає біля комп’ютера, зловмисник може зробити все те, що йому заманеться – викрасти конфіденційні дані або ж скористатися вашою системою. І ви як користувач просто нічого не помітите.

В одній великій компанії був випадок, коли 200 комп’ютерів було заражено троянами – вони постійно працювали і «добували» криптовалюту. Помітили випадково через різке зростання оплати за електричну енергію. Довелося терміново усувати проблему.

Які небезпеки становить собою постійно увімкнений комп’ютер

Знос компонентів

Будь-яка комп’ютерна деталь має N-ну кількість годин, за якої робота буде гарантована. Отже, що довше комп’ютер працює без перерви, то швидше компоненти деградують. Особливо це стосується механічних деталей, таких як жорсткий диск HDD і вентилятори охолодження. Конденсатори також з часом втрачають свою властивість накопичувати ємність, а мікросхеми пам’яті деградують.

SSD-накопичувач також деградує від кількості циклів перезапису. Навіть коли ПК не використовується, операційна система користується накопичувачем для своєї роботи.

Звісно, для того, щоб ПК вийшов з ладу через цілодобову роботу, має минути, напевно, багато років, але все ж ресурс у деталей певний є. Багато хто вважає, що, навпаки, під час увімкнення може виникнути сплеск напруги і пошкодити деталі, але це вже в минулому – сучасні блоки живлення мають хороший захист.

Також варто розуміти, що постійно працюючий комп’ютер – це пилосос, який накопичуватиме пил ще швидше. Є ще один нюанс – якщо експлуатаційні умови для роботи комп’ютера порушені (висока вологість або температура), то знос деталей відбувається швидше.

Робота без перезавантаження шкідлива

Багато людей роками не вимикають і не перезавантажують комп’ютер або ноутбук, і це шкідливо. Навіть якщо ви вибрали такий спосіб використання системи, то періодично для профілактики потрібно робити перезавантаження. Це потрібно для того, щоб очистити кеш і оперативну пам’ять, адже в процесі роботи комп’ютер накопичує різного роду помилки. Періодичне перезавантаження ПК – запорука швидкої роботи системи, навіть якщо у вас потужний комп’ютер. Вимкнення і ввімкнення ПК – це той самий процес, що перезавантаження.

Ризик пожежі

Коли я працював системним адміністратором у великій компанії (понад 150 ПК), то за рік на практиці був випадок загоряння блоку живлення комп’ютера. Добре, що робочі місця фірми не були в опенспейсі, а були розкидані по кабінетах – спрацювала автоматична система пожежогасіння і залила два робочих місця.

Після розбору польотів з’ясувалося, що вентилятор блоку живлення вийшов з ладу, сам комп’ютер був доволі потужним, а система не відключила ПК з якихось причин. І тут одразу все зрозуміло – що довше буде увімкнено пристрій, то, звісно ж, вищий ризик пожежі.

Енергоспоживання

Увімкнений комп’ютер, який не перебуває в сплячому режимі, споживає електричну енергію. Енергоспоживання залежить від потужності і може становити 100 Вт і більше. Постійно увімкнений ПК за час невикористання може спокійно відбирати з вашого бюджету 200 – 300 гривень . Небагато? А за рік? Помножуйте.

У нас і так багато пристроїв увімкнені й постійно працюють – навіть телевізор у режимі очікування від пульта споживає невелику кількість енергії, що в сукупності від кількості пристроїв може вилитися в кругленьку суму.

А сплячий режим?

Сплячий режим – у цьому режимі комп’ютер також увімкнений, але його енергоспоживання дуже низьке. Але в сплячому режимі за фактом комп’ютер також працює – він просто чекає команду від користувача. Багато хто не використовує сплячий режим через те, що ПК може з нього занадто довго виходити – особливо якщо відкрито безліч додатків. Сплячий режим більш щадний – частина компонентів комп’ютера працює в режимі очікування.

Багато хто вважає, що в дата-центрах роками працюють сервери, отже, і звичайний комп’ютер також можна, але не враховують, що побутовий комп’ютер і сервер мають різний експлуатаційний ресурс.