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Українцям радять не тримати ПК постійно увімкненим: основні причини

Томенко Павло11.04.2025
Виключення ПК

Багато людей не вимикають свій ноутбук або комп’ютер роками – така практика зазвичай поширена в офісах, але ті, хто постійно працює за ПК вдома, нерідко чинять так само. Як правило, це мотивовано тим, щоб комп’ютер одразу ж був доступним для роботи – не потрібно чекати завантаження Windows.

Не відключати ПК пішло ще з тих часів, коли Windows працював на звичайному HDD-накопичувачі і для завантаження операційної системи потрібен був час. Сучасний ПК з SSD завантажується дуже швидко, але частина людей все одно не вимикає комп’ютер. У цій статті ми розберемо, які небезпеки може становити такий комп’ютер.

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Ризик віддаленого злому

Уявімо собі ситуацію, що під час вашої відсутності хтось отримує віддалений доступ до вашого ПК. Таке може статися через злам програмного забезпечення і навіть якщо знайдеться пролом в операційній системі. Поки вас немає біля комп’ютера, зловмисник може зробити все те, що йому заманеться – викрасти конфіденційні дані або ж скористатися вашою системою. І ви як користувач просто нічого не помітите.

В одній великій компанії був випадок, коли 200 комп’ютерів було заражено троянами – вони постійно працювали і «добували» криптовалюту. Помітили випадково через різке зростання оплати за електричну енергію. Довелося терміново усувати проблему.

Які небезпеки становить собою постійно увімкнений комп’ютер

Знос компонентів

Будь-яка комп’ютерна деталь має N-ну кількість годин, за якої робота буде гарантована. Отже, що довше комп’ютер працює без перерви, то швидше компоненти деградують. Особливо це стосується механічних деталей, таких як жорсткий диск HDD і вентилятори охолодження. Конденсатори також з часом втрачають свою властивість накопичувати ємність, а мікросхеми пам’яті деградують.

SSD-накопичувач також деградує від кількості циклів перезапису. Навіть коли ПК не використовується, операційна система користується накопичувачем для своєї роботи.

Звісно, для того, щоб ПК вийшов з ладу через цілодобову роботу, має минути, напевно, багато років, але все ж ресурс у деталей певний є. Багато хто вважає, що, навпаки, під час увімкнення може виникнути сплеск напруги і пошкодити деталі, але це вже в минулому – сучасні блоки живлення мають хороший захист.

Також варто розуміти, що постійно працюючий комп’ютер – це пилосос, який накопичуватиме пил ще швидше. Є ще один нюанс – якщо експлуатаційні умови для роботи комп’ютера порушені (висока вологість або температура), то знос деталей відбувається швидше.

Робота без перезавантаження шкідлива

Багато людей роками не вимикають і не перезавантажують комп’ютер або ноутбук, і це шкідливо. Навіть якщо ви вибрали такий спосіб використання системи, то періодично для профілактики потрібно робити перезавантаження. Це потрібно для того, щоб очистити кеш і оперативну пам’ять, адже в процесі роботи комп’ютер накопичує різного роду помилки. Періодичне перезавантаження ПК – запорука швидкої роботи системи, навіть якщо у вас потужний комп’ютер. Вимкнення і ввімкнення ПК – це той самий процес, що перезавантаження.

Ризик пожежі

Коли я працював системним адміністратором у великій компанії (понад 150 ПК), то за рік на практиці був випадок загоряння блоку живлення комп’ютера. Добре, що робочі місця фірми не були в опенспейсі, а були розкидані по кабінетах – спрацювала автоматична система пожежогасіння і залила два робочих місця.

Після розбору польотів з’ясувалося, що вентилятор блоку живлення вийшов з ладу, сам комп’ютер був доволі потужним, а система не відключила ПК з якихось причин. І тут одразу все зрозуміло – що довше буде увімкнено пристрій, то, звісно ж, вищий ризик пожежі.

Енергоспоживання

Увімкнений комп’ютер, який не перебуває в сплячому режимі, споживає електричну енергію. Енергоспоживання залежить від потужності і може становити 100 Вт і більше. Постійно увімкнений ПК за час невикористання може спокійно відбирати з вашого бюджету 200 – 300 гривень . Небагато? А за рік? Помножуйте.

У нас і так багато пристроїв увімкнені й постійно працюють – навіть телевізор у режимі очікування від пульта споживає невелику кількість енергії, що в сукупності від кількості пристроїв може вилитися в кругленьку суму.

А сплячий режим?

Сплячий режим – у цьому режимі комп’ютер також увімкнений, але його енергоспоживання дуже низьке. Але в сплячому режимі за фактом комп’ютер також працює – він просто чекає команду від користувача. Багато хто не використовує сплячий режим через те, що ПК може з нього занадто довго виходити – особливо якщо відкрито безліч додатків. Сплячий режим більш щадний – частина компонентів комп’ютера працює в режимі очікування.

Багато хто вважає, що в дата-центрах роками працюють сервери, отже, і звичайний комп’ютер також можна, але не враховують, що побутовий комп’ютер і сервер мають різний експлуатаційний ресурс.

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Томенко Павло11.04.2025
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