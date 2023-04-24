Чому оперативної пам’яті менше, ніж постійної: пояснення для чайників

У будь-якому комп’ютері чи смартфоні оперативної пам’яті буде у рази менше, ніж постійної. Вона обчислюється десятками гігабайт, а постійна сотнями. 16 гігабайт оперативної пам’яті для стаціонарного ПК або ноутбука – дуже добре, а для смартфона і 8 буде більш ніж достатньо. Сучасні накопичувачі йдуть вже від 500 гігабайт, і ця цифра завжди росла дуже швидко і згодом тільки збільшуватиметься.

Чому так відбувається?

Насправді обсяги оперативної пам’яті зростають. Пройшло трохи більше 20 років з того часу, коли можна було працювати на звичайному ПК із 8 мегабайтами оперативної пам’яті. Технології постійно вдосконалювалися – 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 … і так за наростаючою.

Зміна конфігурації внаслідок технічного прогресу підтягувала й постійну пам’ять. Якщо подивитися старий прайс, то комп’ютер із процесором 486DX4-100 мав 8 мегабайт оперативної та 630 мегабайт постійної пам’яті. А комп’ютер трохи краще – Pentium 133 мав на борту 16 мегабайт ОЗУ та 1080 мегабайт для накопичувача.

Але оперативна пам’яті ніколи не наздожене постійну як мінімум з двох причин:

1.Якщо оперативної пам’яті буде дуже багато, то процесор просто не впорається з таким обсягом даних, і комп’ютер почне гальмувати. У мережі вже робили експеримент, коли до збірки додавали аномальну кількість оперативної пам’яті і не лише додавали, а й завантажували її, змушуючи процесор працювати з такими даними.

У результаті комп’ютер почав гальмувати – процесор не здатний обробити відразу стільки інформації, тому обсяг оперативної пам’яті практично завжди буде підібраний під певну конфігурацію.

Також не завжди збільшення ОЗУ відчувається користувачем.

Наприклад, у вас звичайний офісний комп’ютер з чотирма гігабайтами ОЗУ. Якщо додати ще 4, то 8 гігабайт відчуватиметься. А 16 гігабайт вже буде просто марним – користувач не відчує різниці.

2. Оперативна пам’ять дорожча у виробництві, ніж постійна. Пов’язано це як із особливостями виробництва, і зі швидкістю роботи пам’яті. ОЗУ працює завжди швидше за ПЗУ. Саме з цієї причини ніяка флешка чи SSD не може повноцінно розширити обсяг ОЗП на комп’ютері чи смартфоні.

Який висновок?

Обсяг оперативної пам’яті має бути в золотій середині. Занадто мало пам’яті призводить до того, що комп’ютер витрачає час, щоб попрацювати з однією частиною об’єкта, а потім завантажити іншу. Занадто великий обсяг може просто не відчутися користувачем — програм, які займуть відразу, припустимо, 32 гігабайти пам’яті, просто немає, крім вузькоспеціальних.