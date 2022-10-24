Смартфони з точністю до 70% можуть спрогнозувати смерть своїх власників

Британські вчені провели масштабне дослідження на тему «Чи може гаджет спрогнозувати смерть?». Виявилось що може, а точність прогнозу 70%. Щоб виявити це, експерти із британського біобанку відстежували інформацію про інтенсивність ходьби у 100 тисяч людей. До цього проводили дослідження виключно на аксесуарах. Тоді в експерименті взяли участь 665 осіб. Точність даних 72-73%.

Як проходило дослідження — подробиці

Усі люди, які брали участь у дослідженні завжди носили фітнес-браслети або смартгодинники. Інформація з них транслювалась на смартфони. Обов’язковою умовою було — носіння аксесуара мінімум протягом тижня. Вчені брали до уваги інформацію про активність піддослідних, а потім завдяки алгоритмам досліджували інтенсивність ходьби та прогнозували ризик смерті протягом найближчих п’яти років. Прогнози були такими ж точними, як і ті, що отримали з браслетів чи годинників.

Так, датчики на аксесуарах та мобільних телефонах аналогічні і передають інформацію про власників надзвичайно точно. Вкотре підтвердилась інформація, що люди, які активно ходять кожного дня мають кращий стан здоров’я. А ті, які полюбляють більше лежати на канапі частіше скаржаться на погане самопочуття.

Тепер вчені готуються до нового дослідження, в основі якого візьмуть ці отримані дані. Мета досліду — покращення точності прогнозу. Для цього необхідно розділити людей на фокус групи, враховувати їх особливості здоров’я, способу життя тощо, матеріальне становище тощо. Таким чином у майбутньому країни зможуть використовувати цю інформацію для оцінки стану здоров’я громадян, створювати кращі умови для їх лікування та діагностики хворих та продовжити тривалість життя.