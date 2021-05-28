Складено рейтинг кращих фітнес браслетів 2021 року

Бажання стежити за здоров’ям – природне для більшості людей. Для цього і були створені фітнес браслети. Розглянемо кращих з них.





Фітнес трекери настільки поширені, що є практично у кожної другої людини. Випуском цих девайсів займається безліч компаній, що робить вибір скрутним, адже на полицях дуже багато моделей з широким діапазоном цін. Який браслет краще за інших зрозуміти не завжди легко. Раніше ми вже писали про те, як вибрати фітнес трекер, а сьогодні підготували для вас ТОП кращих браслетів на 2021 рік.

Найдоступніші фітнес браслети

Xiaomi Mi Band 4C

Redmi Band

Вага: 13 грам

Сумісність: Android

Дисплей: TFT, 1.08 дюйм (220 х 128)

Бездротові інтерфейси: Bluetooth 5.0 LE

Автономність: 130 mAh

Вологозахист: WR50, IP68

Фітнес-трекер Redmi Band виглядає максимально просто, незграбно і навіть трохи старомодно. Але у нього найдоступніший цінник серед всіх представлених моделей, але можливості при цьому не найскромніші.

Redmi Band оснащений дуже зручною зарядкою USB в ремінці, а значить не треба постійно витягати капсулу, щоб зарядити гаджет. Є датчик серцевого ритму, п’ять спортивних режимів, моніторинг фізичної активності і сну.

переваги:

Стандартний набір фітнес-функцій.

Є датчик серцевого ритму.

Є зручна USB-зарядка в ремінці.

Великий кольоровий екран.

Вологозахист.

Сама низька ціна.

Адекватний час автономної роботи.

недоліки:

Не виявлені.

Samsung Galaxy Fit e

Вага: 15 грам

Сумісність: Android

Дисплей: AMOLED, монохромний, 0.74 дюйм (128 х 64)

Бездротові інтерфейси: Bluetooth 5.0 LE

Автономність: 70 mAh

Вологозахист: WR50

Фітнес-браслет Samsung Galaxy Fit e став максимально спрощеною і здешевленою версією трекера Samsung Fit. Екран зробили монохромним, а батарею поставили тільки на 70 мАг, чого навряд чи вистачить на 3-5 днів роботи.

Але свою основну функцію фітнес-трекер виконує. У нього є датчик частоти серцевого ритму, автоматичне відстеження фізичних навантажень, розпізнавання 90 видів вправ, стеження за сном і його якістю та інші функції.

переваги:

Повний набір фітнес-функцій.

Є датчик серцевого ритму.

Вологозахист.

Низька ціна.

недоліки:

Монохромний екран.

Малий час автономної роботи.

Huawei Band 4 Pro

Вага: 25 грам

Сумісність: iOS, Android

Дисплей: AMOLED, кольоровий, 0.95 дюйм (240 x 120)

Бездротові інтерфейси: Bluetooth 4.2

Автономність: 100 mAh

Вологозахист: WR50

Фітнес-браслет Huawei Band 4 Pro також отримав зручну зарядку в ремінці. Екран яскравий і чіткий, що багато хвалять, але час автономної роботи міг бути і краще. Ще з недоліків можна виділити стару версію Bluetooth.

Важливою перевагою Huawei Band 4 Pro став модуль GPS. Є велика база циферблатів, 11 режимів спорту, відстеження сну, а також датчики серцевого ритму і вимірювання насичення крові киснем (пульсоксиметр).

переваги:

Розширений набір фітнес-функцій.

Є датчик серцевого ритму.

Є пульсоксиметр

Є зручна USB-зарядка в ремінці.

Великий яскравий кольоровий екран.

Вологозахист.

Адекватна ціна.

Є модуль GPS.

недоліки:

Малий час автономної роботи.

Xiaomi Mi Band 5

Вага: 12 грам

Сумісність: iOS, Android

Дисплей: AMOLED, кольоровий, 1.1 дюйм (126 x 294)

Бездротові інтерфейси: Bluetooth 5.0 LE

Автономність: 125 mAh

Вологозахист: IP68, WR50

Xiaomi Mi Band 5 став новим хітом продажів, завдяки збільшеному кольоровому екрану, доданим функціям і такою ж приємною ціною, як і у інших моделей. Є версії і з NFC, але вони дорожче, та й не всім потрібні.

Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 забезпечили величезною базою змінних циферблатів, допрацьованим чіпом для більш точного вимірювання кроків, сну та інших показників. Є 11 видів тренувань, календар менструальних циклів, барометр, функція пошуку смартфона, доопрацьований датчик серцевого ритму BioTracker PPG і навіть голосовий помічник.

переваги:

Широкий набір фітнес-функцій.

Є новий датчик серцевого ритму.

Є календар менструального циклу.

Великий яскравий екран.

Вологозахист.

Низька ціна.

Адекватний час автономної роботи.

недоліки:

Не виявлені.

Samsung Galaxy Fit2

Вага: 21 грам

Сумісність: iOS, Android

Дисплей: AMOLED, кольоровий, 1.1 дюйм (126 x 294)

Бездротові інтерфейси: Bluetooth 5.1

Автономність: 159 mAh

Вологозахист: WR50

Samsung Galaxy Fit2 є відмінним недорогим варіантом і трохи більше покращеною версією Galaxy Fit e. За функціоналом це багато в чому аналог Mi Band 4/5. Тут присутній звичний датчик відстеження ЧСС (пульсометр), функції моніторингу фізичної активності, якості сну і облік кількості спалених калорій. З інших датчиків є гіроскоп і акселерометр. Екран отримав фірмову AMOLED матрицю з хорошим рівнем яскравості. Придбати пристрій можна в 2 кольорах: з червоним або чорним силіконовим ремінцем.

З браслетом можна не боятися за тренування під дощем і іншої шкоди від води, оскільки корпус захищений за стандартом WR50. У ньому можна купатися або плавати під водою з максимальним допустимим тиском в 5 атмосфер. Зв’язується зі смартфоном пристрій за допомогою новітнього інтерфейсу Bluetooth 5.1, тому повідомлення будуть доходити миттєво і на них можна навіть відповідати.

переваги:

Проста синхронізація з телефоном.

Стабільний сигнал без розривів.

Яскравий і чіткий дисплей.

Водонепроникність і якість збірки.

Зовнішній вигляд і дизайн.

недоліки:

Істотні мінуси не встановлені.

Xiaomi Mi Band 6 NFC

Вага: 12.8 грам

Сумісність: iOS, Android

Дисплей: AMOLED, кольоровий, 1.56 дюйм (152 x 486)

Бездротові інтерфейси: Bluetooth 5.0

Автономність: 125 mAh

Вологозахист: WR50

Буквально «гарячим пиріжком» зараз є нова 6-а модель в лінійці Mi Band від Xiaomi. Представлений браслет ще в першому кварталі 2021 року. Зараз придбати фітнес трекер можна і за 1300 грн., але тільки якщо ви будете згодні з відсутністю модуля NFC. Тай просунута NFC-версія зараз марна, оскільки дана функція працює тільки в межах Китаю, але це ненадовго (згадуємо історію з Mi Band 4, який пізніше отримав «добро» на роботу NFC з картами MasterCard в Україні).

Великим нововведенням в 6-ої серії Mi Band став датчик моніторингу рівня кисню в крові. Тепер замість вже звичного нам відстеження сну, кроків і пульсу можна вимірювати і параметр SpO2. Окремо варто відзначити яскравий і досить приємний AMOLED екран, захист від вологи WR50, Bluetooth 5.0 і вагу в менш ніж 13 грам.

переваги:

Надзвичайно легкий – менше 13 грам майже не відчуваються на руці.

Потенційно можливість роботи NFC.

Всі функції сучасних фітнес браслетів + ​​датчик SpO2.

Великий і яскравий екран.

недоліки:

Час роботи в реальному використанні близько 5-8 днів.

Кращі в середньому сегменті

Garmin Vivofit 4

Вага: 25 грам

Сумісність: iOS, Android

Дисплей: з підсвічуванням (88 x 88)

Бездротові інтерфейси: Bluetooth 4.0

Автономність: SR43 (X2), робота до 1 року

Вологозахист: WR50

Перейшовши бар’єр в 2500 гривень можна придбати більш якісні розумні браслети. Одним з таких є Garmin Vivofit 4. Це мініатюрний пристрій, яке відмінно підійде для користувачів екосистеми Garmin Connect. Функціонала тут на порядок менше, ніж у більш дешевих браслетів, але з огляду на деякі особливості своїх покупців даний пристрій точно знайде.

Vivofit 4 відмінно підійде людям, які перебувають постійно в русі. Заряджати пристрій взагалі не доведеться, тому що він живиться від 2 батарейок формату SR43, яких вистачить приблизно на 1 рік роботи. Ще однією приємною особливістю є висока точність відстеження тренувань і кроків.

переваги:

Робота круглий рік на одному заряді.

Висока точність вимірювань.

Відстеження якості сну.

Синхронізація з MyFitnessPal, Google Fit тощо.

недоліки:

Погана синхронізація з телефоном.

Незручний будильник.

Polar A370

Вага: 34 грам

Сумісність: iOS, Android, Windows, OS X

Дисплей: РК з підсвічуванням (80 x 160)

Бездротові інтерфейси: Bluetooth 4.0

Автономність: 100 mAh

Вологозахист: WR30

Polar виробляє величезну кількість пристроїв для моніторингу фізичної активності і тренувань. Любителям іншої продукції даного виробника відмінно підійде розумний браслет Polar A370, який легко підключити до системи «Flow», щоб враховувати все в одному місці.

Браслет досить точно вимірює ЧСС і визначає ступінь навантаженості під час тренувань різного виду. І хоча акумулятор тут за мірками аналогічних фітнес трекерів далеко не самий «кволий», час роботи A370 становить близько 2-3 днів. Тому, якщо ви не займаєтеся професійно будь-яким видом спорту і не хочете заряджати пристрій так часто, то варто вибрати більш простий браслет з категорії «Найдоступніші».

переваги:

Точність виміру пульсу.

Величезна кількість тренувань.

Моніторинг сну і відображення зон ЧСС під час занять.

недоліки:

Час автономної роботи.

Не самий широкий функціонал.

Fitbit Inspire 2

Сумісність: iOS, Android, Windows Phone, OS X

Дисплей: OLED

Бездротові інтерфейси: Bluetooth 4.2 LE

Автономність: до 2400 годин роботи

Вологозахист: WR50 (5 атм)

На відміну від Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor та інших виробників, компанія Fitbit сконцентрована виключно на пристроях, призначених для відстеження здоров’я та фітнесу. Якщо для вас не має значення те, яка технологія виготовлення дисплея використовується в браслеті, наявність модуля NFC і інші пункти в характеристиках, якими намагаються залучати до себе користувачів інші бренди, то Fitbit Inspire 2 – відмінний вибір.

Подібно продукції Garmin і Polar, фітнес браслети Fitbit більше спрямовані саме на допомогу при заняттях спортом. Тут є більше 20 вбудованих програм тренувань, які розпізнаються автоматично, а також можливість безперервного вимірювання пульсу. Крім iOS і Android пристрій підтримує і менш поширені операційні системи, такі як Windows Phone і OS X.

переваги:

До 10 днів роботи при включенні всіх функцій.

Точний і постійний моніторинг фаз сну і пульсу.

Є GPS-датчик.

Якість збірки.

Підтримка будь-яких мобільних ОС.

недоліки:

Монохромний екран.

Найбільш просунуті

Huawei TalkBand B5

Вага: 35-40 грам

Сумісність: iOS, Android

Дисплей: AMOLED, кольоровий, 1.13 дюйм (300 х 160)

Бездротові інтерфейси: Bluetooth 4.2

Автономність: 108 mAh

Вологозахист: IP57

Huawei TalkBand B5 – унікальна позиція в нашій добірці. Це не тільки повноцінний фітнес-браслет, але ще і Bluetooth-гарнітура. Перетворення відбувається витягуванням капсули з ремінця. Вона міститься в вухо і приймає дзвінки з підключеного смартфона. Правда, в такому режимі час роботи тільки 6 годин, але для гарнітур це хороший показник.

В іншому Huawei TalkBand B5 – класичний браслет з фітнес-функціями, повідомленнями, датчиком серцевого ритму, який вміє відслідковувати показники цілодобово, і можливістю керувати камерою смартфона.

переваги:

Унікальний гаджет 2-в-1.

Є датчик серцевого ритму.

Вологозахист.

Можна міняти ремінці.

недоліки:

Високий цінник.

Сумнівна зручність використання обох варіантів.

Fitbit Charge 3

Вага: 35 грам

Сумісність: iOS, Android, Windows, OS X, WIndows Phone

Дисплей: OLED, монохромний з підсвічуванням

Бездротові інтерфейси: Bluetooth 4.0 LE

Автономність: до 168 годин днів в режимі очікування

Вологозахист: WR50

Фітнес-трекер Fitbit Charge 3 коштує досить дорого. За ці гроші він пропонує детальний аналіз занять і фізичних навантажень, включаючи вимірювання рівня кисню в крові (пульсометр), постійно працює датчик серцевого ритму, детальний аналіз сну і його ефективності та багато іншого.

У Fitbit Charge 3 змінний браслет, який швидко змінюється на інший потрібного розміру. З фішок також варто виділити захисне покриття на передній панелі зі скла Corning Gorilla Glass 3.

переваги:

Є датчик серцевого ритму.

Є датчик вимірювання рівня кисню в крові.

Вологозахист.

Є захист передньої панелі.

Можна швидко змінювати ремінці.

недоліки:

Монохромний екран.

Високий цінник.

HEALBE GoBe3

Вага: 35 грам

Сумісність: iOS, Android

Дисплей: кольоровий MIP, 1.282 дюйм (176 x 176)

Бездротові інтерфейси: Bluetooth 4.2

Автономність: 350 mAh

І найбільш просунутий фітнес браслет з нашої вибірки – Healbe Gobe 3. Пристрій має настільки великий функціонал, що дозволяє повністю відслідковувати стан організму: кількість випитої води, розрахунок калорій за день (набрані, спалені і різниця), рівень стресу та інше. У Gobe 3 використовується особлива запатентована технологія Flow, яка кардинально відрізняється від тих, що використовуються в інших фітнес браслетах подібно Xiaomi Mi Band та інших.

Це єдиний в світі браслет, який дозволяє автоматично розраховувати калорії. Тепер не потрібно користуватися щоденниками харчування і вручну вводити дані. Крім того, пристрій уміє оцінювати якість сну, розпізнавати вид фізичних навантажень і рівень емоційної напруги. Всі дані збираються в одному місці у вигляді зручного додатку.

переваги:

Контроль рівня стресу, сну, гідратації.

Автоматичний розрахунок засвоєних і спалених калорій.

Помічник для будь-яких завдань: схуднення, контроль водного балансу та інше.

Точність вимірювання приходу калорій 89%.

недоліки: