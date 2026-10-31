Китай испытал необычный корабль для запуска стелс-дронов: что известно о новом «Сычуане»

Военно-морские силы Китая заявили о первом успешном взлете и посадке малозаметного разведывательно-ударного беспилотника GJ-21 на борту корабля «Сычуань» типа 076. Об этом 30 октября сообщило Министерство обороны КНР. По словам военных, испытания подтвердили возможность использования крупных беспилотных летательных аппаратов с неподвижным крылом на морских платформах нового поколения.

Особенность «Сычуаня» заключается в том, что он сочетает в себе возможности десантного корабля и лёгкого авианосца. В отличие от традиционных десантных кораблей, которые в основном перевозят военнослужащих, бронетехнику и вертолеты, новая китайская платформа рассчитана также на запуск и прием крупных реактивных беспилотников. Это позволяет использовать её не только для десантных операций, но и для разведки и нанесения ударов на значительном расстоянии от побережья.

Чем примечателен китайский корабль «Сычуань»

«Сычуань» стал первым представителем нового класса десантных кораблей Type 076. Его полное водоизмещение превышает 40 тысяч тонн, а конструкция предусматривает сплошную палубу и две надстройки для управления кораблём и авиационными операциями. Самым интересным техническим решением стала электромагнитная катапульта, дополненная системой аэрофинишеров для торможения летательных аппаратов при посадке.

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Электромагнитная катапульта позволяет разгонять более тяжёлые беспилотники до скорости, необходимой для взлёта, без использования длинной взлётно-посадочной полосы. Благодаря этому корабль потенциально сможет использовать аппараты с большим запасом топлива и боевой нагрузкой, чем беспилотники, запускаемые обычными способами. В то же время китайские военные пока не обнародовали видеозаписей самих испытаний GJ-21 и не уточнили подробностей проведения полётов.

Корабль был спущен на воду 27 декабря 2024 года, а первые морские испытания начались в ноябре 2025 года. С тех пор китайские инженеры проверяют работу его оборудования, энергетических систем и механизмов обеспечения авиационных операций.

Зачем Китаю авианосец для беспилотников

GJ-21 — малозаметный беспилотный летательный аппарат, предназначенный для разведки и ударных задач. Его конструкция выполнена по схеме «летающее крыло», что позволяет снизить радиолокационную заметность. Использование таких аппаратов с кораблей позволяет расширить возможности наблюдения за морскими районами и выполнять задачи без непосредственного риска для пилотов.

Сочетание «Сычуань» и GJ-21 может стать основой нового подхода к морским операциям. Вместо использования дорогостоящего полноценного авианосца для каждой задачи военные теоретически смогут задействовать специализированные корабли с беспилотной авиацией. При этом «Сычуань» сохраняет возможность транспортировки десанта, вертолётов и военной техники.

Однако успешный взлёт и посадка ещё не означают готовности комплекса к полноценному боевому применению. Его эффективность будет зависеть от надёжности оборудования, скорости обслуживания беспилотников, работы систем связи и возможности совершать многократные полёты в сложных морских условиях.

Испытания в провинции Сычуань демонстрируют направление развития современных военно-морских сил, в которых беспилотная авиация постепенно играет всё более важную роль. В то же время реальные возможности нового китайского корабля можно будет оценить только после завершения морских испытаний и начала регулярной эксплуатации.