WindRunner: крупнейший грузовой самолет в мире сможет «проглотить» сразу четыре истребителя F-35

Компания Radia представила проект самолета WindRunner, который она называет крупнейшим грузовым самолетом в мире. Впрочем, здесь стоит сразу сделать оговорку: рекорд по грузоподъёмности он не устанавливает — другие существующие машины способны перевозить и большую массу. Главное преимущество WindRunner — не вес, а объём грузового отсека.

Не самый мощный, а самый вместительный

Согласно официальным характеристикам, длина самолета составляет 109 метров, высота — 24 метра, а размах крыльев — около 80 метров. Грузовой отсек вмещает грузы длиной до 105 метров, шириной до 10 метров и высотой до 9 метров — в общей сложности около 6800 кубических метров пространства, а максимальная масса груза может достигать 72,6 тонны.

WindRunner

Для сравнения: Boeing 747-8F предлагает около 855 кубометров грузового пространства, а Ан-124 «Руслан» — около 1160 кубометров. WindRunner с его 6800 кубометрами буквально играет в другой лиге. Поэтому четыре истребителя F-35 на борту — не преувеличение: самолет действительно рассчитан на такой груз, а при необходимости способен принять даже шесть вертолетов CH-47 Chinook без их разборки на части.

WindRunner — вид со всех сторон

Проблема, которую пытаются решить

Идея проекта возникла из вполне практической необходимости — перевозки гигантских лопастей ветровых турбин. Чем больше турбина, тем эффективнее она в производстве энергии, но и тем сложнее доставить её части по обычным дорогам из-за поворотов, мостов и местной инфраструктуры. WindRunner рассчитан на лопасти длиной 100–105 метров, которые наземным транспортом пришлось бы перевозить по крайне сложным объездным маршрутам.

WindRunner

Впрочем, Radia уже выходит далеко за пределы энергетики. Сотрудничество компании с Blue Water Shipping охватывает энергетический сектор, негабаритные промышленные грузы, гуманитарную помощь, аэрокосмическую логистику, а также военные и оборонные перевозки. В мае 2025 года Radia также заключила исследовательское соглашение CRADA с Министерством обороны США и USTRANSCOM — стороны оценивают, может ли WindRunner стать коммерческой альтернативой для военных негабаритных перевозок.

Главная особенность — где он может приземляться

Пожалуй, самая интересная деталь проекта — не размеры, а требования к взлетно-посадочной полосе. WindRunner требует полосы длиной всего 1800 метров и способен работать на неукрепленных или полуподготовленных покрытиях. Это теоретически позволит доставлять крупногабаритные системы туда, где инфраструктура ограничена: на удаленные аэродромы, острова, временные базы или в районы, пострадавшие от стихийных бедствий. Именно эта способность приземляться за пределами крупных аэропортов отличает WindRunner от самолета, который просто перевозит «тяжелые грузы» — он потенциально способен полностью обходить узкие места в логистике.

Похожую, хотя и менее масштабную, логику демонстрирует и китайский грузовой дрон YH-1000S — авиатехника будущего всё меньше зависит от идеальных условий для взлёта.

Несмотря на все амбиции, WindRunner сегодня остается проектом на стадии рендеров, цифрового проектирования, аэродинамических испытаний в аэродинамической трубе и перехода к строительству полномасштабных сертификационных самолетов — никаких реальных регулярных рейсов или грузовых перевозок самолет пока не выполняет. Первые оборонные или коммерческие операции компания планирует запустить ориентировочно к 2030 году.