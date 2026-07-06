WindRunner: крупнейший грузовой самолет в мире сможет «проглотить» сразу четыре истребителя F-35

Компания Radia представила проект самолета WindRunner, который она называет крупнейшим грузовым самолетом в мире. Впрочем, здесь стоит сразу сделать оговорку: рекорд по грузоподъёмности он не устанавливает — другие существующие машины способны перевозить и большую массу. Главное преимущество WindRunner — не вес, а объём грузового отсека.
Не самый мощный, а самый вместительный
Согласно официальным характеристикам, длина самолета составляет 109 метров, высота — 24 метра, а размах крыльев — около 80 метров. Грузовой отсек вмещает грузы длиной до 105 метров, шириной до 10 метров и высотой до 9 метров — в общей сложности около 6800 кубических метров пространства, а максимальная масса груза может достигать 72,6 тонны.
Для сравнения: Boeing 747-8F предлагает около 855 кубометров грузового пространства, а Ан-124 «Руслан» — около 1160 кубометров. WindRunner с его 6800 кубометрами буквально играет в другой лиге. Поэтому четыре истребителя F-35 на борту — не преувеличение: самолет действительно рассчитан на такой груз, а при необходимости способен принять даже шесть вертолетов CH-47 Chinook без их разборки на части.
Проблема, которую пытаются решить
Идея проекта возникла из вполне практической необходимости — перевозки гигантских лопастей ветровых турбин. Чем больше турбина, тем эффективнее она в производстве энергии, но и тем сложнее доставить её части по обычным дорогам из-за поворотов, мостов и местной инфраструктуры. WindRunner рассчитан на лопасти длиной 100–105 метров, которые наземным транспортом пришлось бы перевозить по крайне сложным объездным маршрутам.
Впрочем, Radia уже выходит далеко за пределы энергетики. Сотрудничество компании с Blue Water Shipping охватывает энергетический сектор, негабаритные промышленные грузы, гуманитарную помощь, аэрокосмическую логистику, а также военные и оборонные перевозки. В мае 2025 года Radia также заключила исследовательское соглашение CRADA с Министерством обороны США и USTRANSCOM — стороны оценивают, может ли WindRunner стать коммерческой альтернативой для военных негабаритных перевозок.
Главная особенность — где он может приземляться
Пожалуй, самая интересная деталь проекта — не размеры, а требования к взлетно-посадочной полосе. WindRunner требует полосы длиной всего 1800 метров и способен работать на неукрепленных или полуподготовленных покрытиях. Это теоретически позволит доставлять крупногабаритные системы туда, где инфраструктура ограничена: на удаленные аэродромы, острова, временные базы или в районы, пострадавшие от стихийных бедствий. Именно эта способность приземляться за пределами крупных аэропортов отличает WindRunner от самолета, который просто перевозит «тяжелые грузы» — он потенциально способен полностью обходить узкие места в логистике.
Похожую, хотя и менее масштабную, логику демонстрирует и китайский грузовой дрон YH-1000S — авиатехника будущего всё меньше зависит от идеальных условий для взлёта.
Несмотря на все амбиции, WindRunner сегодня остается проектом на стадии рендеров, цифрового проектирования, аэродинамических испытаний в аэродинамической трубе и перехода к строительству полномасштабных сертификационных самолетов — никаких реальных регулярных рейсов или грузовых перевозок самолет пока не выполняет. Первые оборонные или коммерческие операции компания планирует запустить ориентировочно к 2030 году.