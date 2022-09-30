Чи натисне Росія «ядерну кнопку»: екстрасенс дав відповідь на гаряче питання

Росія не натисне «червону кнопку», а погрози застосувати ядерну зброю так і залишаться лише словами. Так вважає відомий український таролог, учасник «Битви екстрасенсів» Максим Гордєєв. Він наголосив, українцям не варто зважати на блеф агресора. Остерігатися потрібно зовсім іншого.

За словами екстрасенса спекуляції росіян на тему ядерної загрози скоро себе вичерпають. Зрештою українці вже виробили певний імунітет до таких погроз з боку агресора і навіть почали з них жартувати.

Таку позицію українців Гордєєв цілком підтримує. Він розповів, що зробив розклад на ймовірність ядерного удару по Україні. Першою йому випала карта «трійка мечів», яка більшою мірою говорить про емоції наших співвітчизників. Вона показує складний емоційний стан українців, пов’язаний із постійними погрозами та залякуванням з боку країни-агресора.

Натомість друга карта натякнула екстрасенсу на те, що заяви росіян – це лише пусті слова. Вони мають на меті викликати панічні настрої серед населення і не несуть у собі реальної небезпеки.

Третя ж карта, що з‘явилася у розкладі Гордєєва, дала зрозуміти – залякування незабаром припиняться. Росіяни зрозуміють, що їх погрози більше не діють на українців так, як раніше, на початку війни. Тож зовсім скоро вони полишать свої спроби і припинять ці «танці навколо ядерної кнопки».

Проте екстрасенс зауважив, що розслаблятися українцям ще надто рано. Нехай ядерна зброя нам і не загрожує, та залишаються інші, більш реальні ризики. По Україні досі щодня б’ють ракети ворога, гинуть люди, руйнується інфраструктура. Росія все частіше цілить у котельні, псує газогони, будь що намагаючись завадити вчасному початку опалювального сезону та залишити українців взимку без тепла. Саме цього потрібно остерігатися населенню, а не міфічного ядерного удару.