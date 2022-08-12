Стало известно, как узнавать курс в обменниках, если его нет на табло

Постоянные изменения Национальным банком правил продажи и приобретения валюты повлекли за собой появление ряда ошибочных представлений о работе обменных пунктов. В частности, украинцы считают вполне нормальным, когда курс обмена им сообщают на словах прямо в кассе обменника. Также большинству граждан неизвестно об обязательности выдачи квитанции после покупки или продажи валюты.





Развеять все эти фейки решили специалисты Центра противодействия дезинформации при СНБО. Они объяснили, что одним из наиболее распространенных нарушений в обменниках является неутвержденный курс валют. Как известно, с 6 августа НБУ разрешил банкам и другим заведениям обмена валют самостоятельно устанавливать курс покупки иностранных наличных денег.

Но это не значит, что работники могут называть клиенту любой курс прямо на кассе. Финансовые учреждения должны каждый день утверждать курс внутренним документом, печатать его и размещать возле кассы.

Также достаточно распространен сейчас еще один проступок обменников. Речь идет о невыдаче квитанции после приобретения или продажи валюты. За такое нарушение Нацбанк уже лишил лицензий четыре крупных компании, специализирующихся на валютообменных операциях.

Фейком можно считать и слухи о снятии регулятором всех ограничений на обмен, благодаря чему банки и другие банки смогут наживаться на украинцах. На самом деле все совсем не так. Национальный банк Украины разрешил обменникам только покупку валюты по самостоятельно установленному курсу. Такое решение было принято в целях увеличения конкуренции на рынке за сокращение разрыва между наличным и официальным курсами валют.

В Совете национальной безопасности и обороны подчеркнули, выбирая финучреждение для приобретения или продажи валюты, украинцам следует помнить о вышеперечисленных требованиях к обменникам. Тогда обменивая деньги они будут лишены какого-либо риска и уж точно не попадут в сети мошенников.