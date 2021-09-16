16 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і День Ангела

16 вересня – 259 день року 2021 року, до кінця якого залишається всього 106 днів. В цей день в світі охороняють озоновий шар; у України це пам’ятна дата одного унікального союзу. Крім того, один з двох днів народження найвідомішої в світі Джульєтти. А Православна церква вшановує пам’ять мучениці Василини.





Яке сьогодні свято за православним, церковним календарем, які обряди і прикмети припадають безпосередньо на 16 вересня.

День охорони озонового шару

Щорічно 16 вересня світова спільнота відзначає Міжнародний День охорони озонового шару. Дата була затверджена 16 вересня 1994 року згідно з Конвенцією про охорону озонового шару від 1958 року. На той момент документ підписали представники 44 держав.

А вже 16 вересня 1987 був підписаний Монреальський протокол. У ньому передбачалося заморожування і скорочення вироблення хімічних сполук, які несуть небезпеку озоновому шару.

Озоновим шаром вважається частина стратосфери, яка формується за рахунок впливу ультрафіолетового випромінювання Сонця на кисень. Вчені постійно працюють над програмами, спрямованими на захист цієї життєво необхідної для Землі оболонки. У великих містах 16 вересня проводяться відкриті конференції, де людей знайомлять з обстановкою в стратосфері. Молодим поколінням доведеться виступати на захист озонового шару, щоб уберегти планету від загибелі.

Що святкують в інших країнах 16 вересня:

День HR-менеджера в РФ

День Служби держохорони Киргизстану

День матері в Казахстані

День ангела сьогодні

У цей день привітання з днем ​​ангела приймають:

Іван

Володимир

Сергій

Олексій

Микола

Андрій

Василь

Петро

Костянтин

Який сьогодні свято

16 вересня церква вшановує пам’ять мучениці Василину яка постраждала у віці 9 років за віру в Христа за часів імператора Діоклетіана.

Через донос, свята була схоплена і приведена до перфекта Олександра, який намагався умовити дівчинку відректися від віри і поклонитися язичницьким ідолам, але його спроби були безуспішними. Тоді перфект наказав піддати Василину страшним тортурам: її били по обличчю, роздягли догола і підвісили за ноги вниз головою, палили вогнем і обкурювали сірчаним димом. а потім кинули в палаючу піч. Мучениця, створивши хресне знамення, вийшла з вогню неушкодженою. Потім її віддали на поїдання диким звірам, але вони не зачепили святу.

Згодом перфект відпустив дівчинку, а сам увірував у Христа, залишок життя провів в покаянні. Після тортур Василина вийшла за місто і, стоячи на камені, звершила молитву. На її прохання з каменю забило цілюще джерело, вода з якого в подальшому зцілила багатьох християн. Біля цього каменя мучениця мирно померла. Поховав її єпископ Антоній.

Прикмети і традиції цього дня