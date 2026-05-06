Уряд передбачив доплату в 1300 гривень для пенсіонерів: умови та інструкція з оформлення

Частина українських пенсіонерів має право на отримання щомісячної надбавки до своїх виплат. Згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду України, доплата передбачена для непрацюючих громадян, які отримують військову пенсію за вислугу років або по інвалідності та утримують непрацездатних членів сім’ї.

Розмір та специфіка нарахування виплат

Сума такої доплати законодавчо прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Вона становить 50% від цього показника (у 2026 році це 2595 грн), що у підсумку дорівнює 1297 грн на кожного непрацездатного утриманця.

Важливі нюанси щодо нарахування:

Надбавка виплачується виключно на тих членів родини, які не отримують власних пенсій із солідарної системи чи інших видів державної соціальної допомоги (наприклад, допомоги по інвалідності або одиноким матерям).

Якщо непрацездатний родич має право на кілька видів допомоги одночасно, родина має самостійно обрати лише одну найвигіднішу виплату (пенсію, соцдопомогу або надбавку).

Якщо у сім’ї проживають два і більше пенсіонерів, надбавку на спільного утриманця нараховують лише одному з них.

Як оформити надбавку

Для оформлення доплати пенсіонеру необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та надати такий пакет документів:

паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження або відповідне рішення суду);

довідки, що засвідчують факт перебування родича на утриманні та спільне проживання за однією адресою;

документи, що підтверджують статус непрацюючого заявника (копія наказу про звільнення, трудова книжка тощо).

У випадку відсутності відомостей про звільнення в офіційних реєстрах чи документах, статус непрацюючого можна підтвердити особистою заявою із зазначенням дати припинення трудової діяльності та поясненням причин неможливості надати довідки.