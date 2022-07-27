Банкопад у розпалі: в Україні можуть зникнути одразу декілька банків

В Україні можуть незабаром закрити ще три банки, власниками та головними акціонерами яких є громадяни росії. Зокрема йдеться про Форвард Банк, Альфа-Банк та Перший інвестиційний банк. Про це днями повідомила у своїй заяві надзвичайний та уповноважений посол України в США Оксана Макарова.





Чиновниця, яка приймає активну участь у розробці антиросійських санкцій, вважає, що на тлі повномасштабної війни з рф в Україні просто не можуть існувати банки, які належать росіянам. Адже саме їхні власники зі своїх податків фінансують знищення українських міст та вбивства наших громадян.

Робота, спрямована на виведення цих банків з українського ринку, вже розпочалася. У понеділок 25 липня під опіку Національного агенства України з виявлення, розшуку та управління активами були передані всі акції Форвард Банку.

У суді такі дії аргументували тим, що прибутки банку могли бути використані для фінансування військових дій проти України. Хоча в самій фінустанові визнавати рішення суду не бажають і вже подали апеляцію.

На черзі Альфа-Банк, найбільшим акціонером якого є наближений до путіна російський бізнесмен Михайло Фрідман, та Перший інвестиційний банк, що також належить росіянину Євгену Гінеру. Щоправда обидві фінустанови досі отримують рефінансування вік українського Нацбанку, тож їх виведення з ринку може бути пов’язане з певними фінансовими втратами для держави.

Натомість клієнти всіх трьох російських банків від їх ліквідації не постраждають. Все завдяки діючому під-час військового стану 100%-му гарантуванню вкладів фізичних осіб. Тобто кошти пересічних українців при будь-якому сценарії розвитку подій залишаться у безпеці.

Що ж стосується бізнес-клієнтів, тут все складніше. Для них закон про гарантування вкладів не діє, тож вирішувати це питання будуть в індивідуальному порядку. Хоча більша частина підприємств, що тримає свої гроші у Форвард Банку, Альфа-Банку та ПІН-Банку, так чи інакше пов’язаний з їхніми російськими акціонерами. Тож український бізнес від ліквідації цих фінустанов практично не постраждає.