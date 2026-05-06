BYD продемонструвала надшвидку зарядку електромобіля в пустелі: від 0 до 100% лише за 9 хвилин

Компанія BYD провела успішну демонстрацію своєї інноваційної технології швидкого заряджання в суворих умовах пустелі Тенггер, що у Внутрішній Монголії. Для цього автовиробник розгорнув зарядну станцію у віддаленій локації з мінімальною інфраструктурою.

Як повідомляє видання Autohome, для тестування розробники використали новий електромобіль FCB Tai 3. Результати виявилися надзвичайно показовими: проміжна швидка зарядка зайняла всього 5 хвилин (точний відсоток поповнення енергії не уточнюється), а повний цикл заряджання батареї до 100% тривав лише 9 хвилин.

Варто зазначити, що ця пустельна місцевість характеризується агресивними умовами навколишнього середовища, зокрема сильним вітром та постійним впливом піску. Цей експеримент довів можливість надійного розгортання зарядної інфраструктури далеко за межами типових міських або комфортних придорожніх локацій.

Паралельно з тестуванням нових технологій BYD продовжує активне масштабування своєї мережі. Лише за 27 днів після старту спеціальної програми кількість фірмових зарядних станцій компанії сягнула 5000, а до травневих свят цей показник перевищив 5715 одиниць по всій країні. Крім того, компанія планує встановити близько 6000 зарядних терміналів за кордоном та активно розширює присутність свого преміального суббренда Denza на європейському ринку, готуючи до випуску моделі Z9 GT та D9.