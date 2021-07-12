Украинцам показали одну гривну, за которую с радостью отдают до $1000

В последнее время онлайн-аукционы просто таки пестрят украинскими монетами различных лет выпуска и номиналов. Обычно наибольшие суммы ценители антиквариата и нумизматы предлагают за экземпляры постарше. Пользуются популярностью и денежные знаки первых лет независимости, или мелочь из лимитированных тиражей.





Но как оказалось наиболее ценными среди завсегдатаев аукционов считаются бракованные монеты. Такие уникальные экземпляры стоят в Украине просто безумных денег. Причем не столь важно, чем именно они отличаются от других. Такая монета может быть отчеканена одинаковой с обеих сторон, или с указанием двух различных годов выпуска. Это не так уж и важно. Главное, что другой такой же в мире не существует.

За бракованные денежные знаки коллекционеры готовы платить в разы больше их реального номинала. Так недавно на одном из аукционов невероятный фурор произвела 1-гривневая монета, выпущенная в 2011 году. Ее особенность заключалась в том, что на обратной стороне была напечатана верная дата выпуска, а на ребре указывался 2012 год. В результате ожесточенных торгов, и сделанных 26 ставок, реликвию приобрели за 27 778 грн. А это почти 1 тыс. долларов.

Не меньший ажиотаж вызвала и монета номиналом 5 грн, отчеканенная совсем недавно – в 2019 году. Ей добавила ценности совсем другая особенность – денежный знак имел два реверса. То есть был результатом ошибки чеканки. За уникальный товар соревновались 126 покупателей. Победу же одержала ставка с суммой 16 тыс. грн.

В объявлении продавца неповторимой монеты было указано, что она является оригиналом из употребления. Так что не была отсортирована в процессе чеканки, а предыдущий владелец мог просто получить ее на сдачу в супермаркете. Поэтому присмотритесь внимательнее к мелочи в своем кошельке. Может и вам повезет оказаться владельцем такой «золотой жилы».