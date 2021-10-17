Хто сплачуватиме по 20 та 30 гривень за кубометр газу в Україні

Нещодавно українців здивувала новина про те, що блакитне паливо може подорожчати у 2-3 рази. Пізніше Юрій Вітренко (чинний голова правління НАК “Нафтогаз Україна”) пояснив, хто платитиме дорожче. Також він розказав, як не потрапити в таку фінансову пастку.





Для громадян ціна у 2021-2022 році залишиться незмінною на рівні 7,42 гривні/кубометр. Це стосується фізичних осіб, які використовують газ у побутових цілях і уклали договір із постачальником.

Укладення договорів можна проводити онлайн, у відділеннях банків, на пошті.

Бюджетні організації та інші споживачі сплачуватимуть більшу ціну. Це пов’язано лише із “ненадійними постачальниками”. Вони купують “блакитне паливо” дорого, часто займаються перекупками. Щоб заробити на своїй діяльності, газ продають кінцевому користувачеві за захмарною ціною (20-30 гривень за 1 кубічний метр у платіжках).

Річ у тім, що вони не виконують свої зобов’язання. А розплачуються за це, звісна річ, клієнти.

Також пан Вітренко порадив вже зараз українцям звернути уваги у платіжках на назву компанії постачальника, та перезаключити договір із більш надійними підприємствами. Ціна від “Нафтогаз” у 2-3 рази менша ніж у “сумнівних” компаній. Близько 50 постачальників палива діють сьогодні в Україні. Майже половина з них – сумнівні компанії.

З приходом нової влади, прийшли суттєві зміни. Відтепер українці можуть самостійно обирати собі постачальника, підписати із ним договір та користуватись послугами. Фахівці запевняють, що це одна із найкращих реформ за останні роки. Запуск ринку гарантує чесні конкурентні умови. А компанії, щоб отримати більше клієнтів, створюють комфортні умови у договорах для населення.

Найменшу вартість пропонують такі компанії:

Нафтогаз;

Твій газзбут (бренд поєднує декілька компаній);

Волиньенергозбут.

Та лише Нафтогаз називають заочно “постачальником останньої надії”. Саме тут пропонують найнижчу ціну в Україні.