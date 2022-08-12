Лампочки на Wi-Fi роутері. Що вони означають та коли треба панікувати
Практично будь-який Wi-Fi роутер має індикаторну панель, що складається з кількох світлодіодів. Практика показує, що не всі знають, що позначають лампочки. Якісь індикатори світяться постійно, щось може ритмічно блимати, а якісь блимають хаотично.
Давайте розберемося на прикладі найпопулярнішого роутера від TP-Link
- Перший індикатор має піктограму електроживлення. Тут усе ясно: якщо горить, то пристрій підключено до електричної мережі.
- Світлодіод з піктограмою радіохвиль означає, що режим Wi-Fi увімкнено. Справа в тому, що Wi-Fi роутер може працювати не тільки по Wi-Fi, а й по дроту, як дротовий маршрутизатор. Якщо цей індикатор не горить, то, швидше за все, Wi-Fi вимкнено в налаштуваннях або є проблеми з самим пристроєм;
- Наступні чотири індикатори говорять про те, що до роутера підключені споживачі через LAN-порти. Кількість індикаторів дорівнює кількості LAN-портів. Світлодіоди блимають або світяться, коли йде передача даних;
- Значок, схожий на глобус, говорить нам про те, що роутер підключений до провайдера через порт WAN. Може світитися як зеленим, і помаранчевим кольором. Якщо світиться, то зі з’єднанням все гаразд;
- Замочок відповідає за режим підключення до пристрою, за допомогою натискання на кнопку WPS. Блимає повільно – йде процес підключення, блимає швидко – час минув. Якщо не горить, WPS не активовано.
Також зустрічається ще й системний індикатор (SYS), який може бути позначений позначкою шестерні. Якщо він блимає, то з пристроєм все гаразд, якщо горить, це може позначати системну помилку (при включенні роутера він теж горить, це нормально). Якщо роутер увімкнувся і SYS не горить, то, швидше за все, є проблеми з прошивкою девайса.
Можуть траплятися й інші значки. Тут все залежить від виробника
- Індикатори роботи діапазонів роутера 2,4 ГГц та 5 ГГц;
- Індикатор, що показує роботу порту USB. Багато моделей мають USB-порт, до якого можна підключити жорсткий диск або зовнішній модем. Якщо пристрій підключено, світлодіод світиться або блиматиме.
- Індикація роботи оптоволоконної мережі LOS та PON (два світлодіоди). Світлодіод LOS говорить нам про те, що з’єднання через оптоволокно є, а PON відповідає за те, що пристрій зареєстрований у мережі. У деяких моделях ці індикатори можуть бути поміщені в єдиний світлодіод.
Про те, яким кольором повинні горіти лампочки на вашому роутері і в якому випадку вони світяться або блимають, краще уточнити в документації до пристрою — виробників дуже багато і не всі дотримуються стандартів.
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