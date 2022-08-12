Лампочки на Wi-Fi роутері. Що вони означають та коли треба панікувати

Практично будь-який Wi-Fi роутер має індикаторну панель, що складається з кількох світлодіодів. Практика показує, що не всі знають, що позначають лампочки. Якісь індикатори світяться постійно, щось може ритмічно блимати, а якісь блимають хаотично.





Давайте розберемося на прикладі найпопулярнішого роутера від TP-Link

Перший індикатор має піктограму електроживлення. Тут усе ясно: якщо горить, то пристрій підключено до електричної мережі.

Світлодіод з піктограмою радіохвиль означає, що режим Wi-Fi увімкнено. Справа в тому, що Wi-Fi роутер може працювати не тільки по Wi-Fi, а й по дроту, як дротовий маршрутизатор. Якщо цей індикатор не горить, то, швидше за все, Wi-Fi вимкнено в налаштуваннях або є проблеми з самим пристроєм;

Наступні чотири індикатори говорять про те, що до роутера підключені споживачі через LAN-порти. Кількість індикаторів дорівнює кількості LAN-портів. Світлодіоди блимають або світяться, коли йде передача даних;

Значок, схожий на глобус, говорить нам про те, що роутер підключений до провайдера через порт WAN. Може світитися як зеленим, і помаранчевим кольором. Якщо світиться, то зі з’єднанням все гаразд;

Замочок відповідає за режим підключення до пристрою, за допомогою натискання на кнопку WPS. Блимає повільно – йде процес підключення, блимає швидко – час минув. Якщо не горить, WPS не активовано.

Також зустрічається ще й системний індикатор (SYS), який може бути позначений позначкою шестерні. Якщо він блимає, то з пристроєм все гаразд, якщо горить, це може позначати системну помилку (при включенні роутера він теж горить, це нормально). Якщо роутер увімкнувся і SYS не горить, то, швидше за все, є проблеми з прошивкою девайса.

Можуть траплятися й інші значки. Тут все залежить від виробника

Індикатори роботи діапазонів роутера 2,4 ГГц та 5 ГГц;

Індикатор, що показує роботу порту USB. Багато моделей мають USB-порт, до якого можна підключити жорсткий диск або зовнішній модем. Якщо пристрій підключено, світлодіод світиться або блиматиме.

Індикація роботи оптоволоконної мережі LOS та PON (два світлодіоди). Світлодіод LOS говорить нам про те, що з’єднання через оптоволокно є, а PON відповідає за те, що пристрій зареєстрований у мережі. У деяких моделях ці індикатори можуть бути поміщені в єдиний світлодіод.

Про те, яким кольором повинні горіти лампочки на вашому роутері і в якому випадку вони світяться або блимають, краще уточнити в документації до пристрою — виробників дуже багато і не всі дотримуються стандартів.