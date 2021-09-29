Скільки коштує інтернет у країнах колишнього СРСР: на якому місці Україна
Для порівняння цін в різних країнах часто використовують всілякі індекси. Наприклад індекс “біг маку” коли порівнюється вартість одного з найвідоміших блюд в популярній американській мережі фастфуду.
Хоча є ще більш еталонний товар – мобільний інтернет. Без мобільного зв’язку вести повноцінне життя зараз дуже складно. Це вже давно не тільки розвага, але й пошук інформації, спілкування, робота. Багато аспектів життя зав’язані на стільниковий зв’язок.
Давайте порівняємо вартість одного ГБ мобільного інтернету в країнах пострадянського простору. Як джерело інформації ми взяли дані порталу visualcapitalist. Вони актуальні на 2020 рік. Аналіз проводився саме серед тарифів з кінцевою кількістю включених ГБ. Зрозуміло, що ціну ГБ в безлімітному тарифі оцінити неможливо.
Щоб довго вас не мучити викладаємо список відразу всіх країн колишнього СРСР в порядку зростання вартості:
- Киргизія – 21 ¢ (цент)
- Україна – 46 ¢
- Казахстан – 46 ¢
- Росія – 52 ¢
- Білорусія – 89 ¢
- Грузія – 93 ¢
- Вірменія – 1.05 $
- Молдавія – 1.12 $
- Естонія – $ 1.27 $
- Узбекистан – 1.34 $
- Литва – 1.85 $
- Азербайджан – 1.86 $
- Латвія – 3.79 $
- Таджикистан – 4.65 $
- Туркменія – 11.44 $
Перше що кидається в очі – це сильний розкид цін. Між лідером і аутсайдером рейтингу різниця більш ніж в 50 разів! Хоча і Киргизія і Туркменія відносяться до одного регіону. Такий розкид цін автори звіту пояснюють кардинальними відмінностями у розвиненості мобільної інфраструктури, інших джерел інтернету і обсягами споживання.
Вартість мобільного інтернету залежить від безлічі факторів
Україна займає другу сходинку з вартістю 46 центів за 1 ГБ мобільного інтернету. Мало того, перші чотири країни цього рейтингу входять також і в список 10 країн з найдешевшим інтернетом у всьому світі: Киргизія – 3 місце, Україна – 5, Казахстан – 6, а Росія на 9 місці.
Для порівняння покажемо вартість інтернету в інших країнах:
- Китай – 61 ¢
- Туреччина – 72 ¢
- Франція – 81 ¢
- Великобританія – $ 1.39
- Німеччина – $ 4.06
- США – $ 8,00
Навіть серед країн західного світу вилка цін дуже істотна. І Україна на фоні них виглядає досить гідно.
Це ж підтверджують і українці, які проживають, або активно подорожують по світу. Мобільний інтернет в Україні, за їхніми словами, не тільки один з найдешевших, але і один з найбільш якісних.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter