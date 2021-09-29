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Скільки коштує інтернет у країнах колишнього СРСР: на якому місці Україна

29.09.2021
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Для порівняння цін в різних країнах часто використовують всілякі індекси. Наприклад індекс “біг маку” коли порівнюється вартість одного з найвідоміших блюд в популярній американській мережі фастфуду.


Хоча є ще більш еталонний товар – мобільний інтернет. Без мобільного зв’язку вести повноцінне життя зараз дуже складно. Це вже давно не тільки розвага, але й пошук інформації, спілкування, робота. Багато аспектів життя зав’язані на стільниковий зв’язок.

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Давайте порівняємо вартість одного ГБ мобільного інтернету в країнах пострадянського простору. Як джерело інформації ми взяли дані порталу visualcapitalist. Вони актуальні на 2020 рік. Аналіз проводився саме серед тарифів з кінцевою кількістю включених ГБ. Зрозуміло, що ціну ГБ в безлімітному тарифі оцінити неможливо.

Щоб довго вас не мучити викладаємо список відразу всіх країн колишнього СРСР в порядку зростання вартості:

  1. Киргизія – 21 ¢ (цент)
  2. Україна – 46 ¢
  3. Казахстан – 46 ¢
  4. Росія – 52 ¢
  5. Білорусія – 89 ¢
  6. Грузія – 93 ¢
  7. Вірменія – 1.05 $
  8. Молдавія – 1.12 $
  9. Естонія – $ 1.27 $
  10. Узбекистан – 1.34 $
  11. Литва – 1.85 $
  12. Азербайджан – 1.86 $
  13. Латвія – 3.79 $
  14. Таджикистан – 4.65 $
  15. Туркменія – 11.44 $

Перше що кидається в очі – це сильний розкид цін. Між лідером і аутсайдером рейтингу різниця більш ніж в 50 разів! Хоча і Киргизія і Туркменія відносяться до одного регіону. Такий розкид цін автори звіту пояснюють кардинальними відмінностями у розвиненості мобільної інфраструктури, інших джерел інтернету і обсягами споживання.

Мобільна вишка

Вартість мобільного інтернету залежить від безлічі факторів

Україна займає другу сходинку з вартістю 46 центів за 1 ГБ мобільного інтернету. Мало того, перші чотири країни цього рейтингу входять також і в список 10 країн з найдешевшим інтернетом у всьому світі: Киргизія – 3 місце, Україна – 5, Казахстан – 6, а Росія на 9 місці.

Для порівняння покажемо вартість інтернету в інших країнах:

  • Китай – 61 ¢
  • Туреччина – 72 ¢
  • Франція – 81 ¢
  • Великобританія – $ 1.39
  • Німеччина – $ 4.06
  • США – $ 8,00

Навіть серед країн західного світу вилка цін дуже істотна. І Україна на фоні них виглядає досить гідно.

Це ж підтверджують і українці, які проживають, або активно подорожують по світу. Мобільний інтернет в Україні, за їхніми словами, не тільки один з найдешевших, але і один з найбільш якісних.

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29.09.2021
1 хвилина на прочитання

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