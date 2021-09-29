Скільки коштує інтернет у країнах колишнього СРСР: на якому місці Україна

Для порівняння цін в різних країнах часто використовують всілякі індекси. Наприклад індекс “біг маку” коли порівнюється вартість одного з найвідоміших блюд в популярній американській мережі фастфуду.





Хоча є ще більш еталонний товар – мобільний інтернет. Без мобільного зв’язку вести повноцінне життя зараз дуже складно. Це вже давно не тільки розвага, але й пошук інформації, спілкування, робота. Багато аспектів життя зав’язані на стільниковий зв’язок.

Давайте порівняємо вартість одного ГБ мобільного інтернету в країнах пострадянського простору. Як джерело інформації ми взяли дані порталу visualcapitalist. Вони актуальні на 2020 рік. Аналіз проводився саме серед тарифів з кінцевою кількістю включених ГБ. Зрозуміло, що ціну ГБ в безлімітному тарифі оцінити неможливо.

Щоб довго вас не мучити викладаємо список відразу всіх країн колишнього СРСР в порядку зростання вартості:

Киргизія – 21 ¢ (цент) Україна – 46 ¢ Казахстан – 46 ¢ Росія – 52 ¢ Білорусія – 89 ¢ Грузія – 93 ¢ Вірменія – 1.05 $ Молдавія – 1.12 $ Естонія – $ 1.27 $ Узбекистан – 1.34 $ Литва – 1.85 $ Азербайджан – 1.86 $ Латвія – 3.79 $ Таджикистан – 4.65 $ Туркменія – 11.44 $

Перше що кидається в очі – це сильний розкид цін. Між лідером і аутсайдером рейтингу різниця більш ніж в 50 разів! Хоча і Киргизія і Туркменія відносяться до одного регіону. Такий розкид цін автори звіту пояснюють кардинальними відмінностями у розвиненості мобільної інфраструктури, інших джерел інтернету і обсягами споживання.

Вартість мобільного інтернету залежить від безлічі факторів

Україна займає другу сходинку з вартістю 46 центів за 1 ГБ мобільного інтернету. Мало того, перші чотири країни цього рейтингу входять також і в список 10 країн з найдешевшим інтернетом у всьому світі: Киргизія – 3 місце, Україна – 5, Казахстан – 6, а Росія на 9 місці.

Для порівняння покажемо вартість інтернету в інших країнах:

Китай – 61 ¢

Туреччина – 72 ¢

Франція – 81 ¢

Великобританія – $ 1.39

Німеччина – $ 4.06

США – $ 8,00

Навіть серед країн західного світу вилка цін дуже істотна. І Україна на фоні них виглядає досить гідно.

Це ж підтверджують і українці, які проживають, або активно подорожують по світу. Мобільний інтернет в Україні, за їхніми словами, не тільки один з найдешевших, але і один з найбільш якісних.