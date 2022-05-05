Противоударный смартфон: кому он нужен и как выбрать?

Мобильные телефоны, которые без проблем выдерживают удары, падение с высоты и даже погружение в воду, сейчас не редкость. Раньше потребность в устойчивых к повреждениям гаджетах возникала преимущественно у представителей опасных профессий, или же любителей экстремальных видов спорта. Однако война, которая неожиданно ворвалась в нашу жизнь, внесла свои коррективы.





Военные действия в Украине существенно расширили круг людей, которые не то что интересуются, а испытывают реальную необходимость в смартфонах с высокой степенью защиты. Это и военные, и члены подразделений территориальной обороны, и даже волонтеры, которые тоже нередко оказываются в экстремальных условиях. Так как же выбрать по-настоящему крепкий телефон, который выдержит все перипетии жизни в военное время?

Как выбрать защищенный смартфон?

В процессе выбора защищенного, или противоударного смартфона стоит учесть несколько важных характеристик. Именно на них вы должны ориентироваться, принимая решение о покупке.

Уровень защиты

Маркировку с уровнем защиты обычно наносят непосредственно на корпус смартфона. В крайнем случае его можно найти в перечне характеристик устройства. Если вам нужен действительно суперстойкий телефон, стоит выбирать гаджет с такими обозначениями:

IP67 – полностью защищен от ударов, проникновения пыли, водонепроницаем, может работать на глубине до 1 метра на протяжении 30 минут;

IP68 – противоударный, пыленепроницаемый, может погружаться в воду на глубину более 1 метра и работать в таких условиях дольше получаса.

Линейки устройств с такой степенью защиты есть у многих известных производителей смартфонов. Например, серия Bison бренда Umidigi, или XCover от Samsung.

Емкость аккумулятора

Небьющийся смартфон принесет вам мало пользы, если будет разряжаться каждые несколько часов. В экстремальных, а тем более в военно-полевых условиях далеко не всегда есть возможность подзарядиться. Поэтому очень важно, насколько «терпеливая» батарея у вашего гаджета.

Для выносливого смартфона нормальной считается емкость батареи от 3000 мАч. Но если устройство начинено множеством дополнительных функций, а объем его оперативной памяти приближается к показателю 6 Гб, то аккумулятор должен быть не менее 4000 мАч.

Резиновый корпус

У многих противоударных моделей корпус имеет резиновое покрытие. И это не случайно. Ведь резина лучше всего защищает гаджет от повреждений, смягчая удар при падении. К тому же такой телефон не будет царапаться и надолго сохранит идеальный внешний вид.

Другое дело, что выглядит он обычно не слишком элегантно. Если для вас это важно, стоит обратить внимание на модели с небольшими резиновыми вставками в самых «опасных» частях корпуса, например на углах или по периметру экрана.

Какие преимущества противоударного смартфона?

Телефон с высокой степенью защиты зачастую обладает универсальными характеристиками. Он подойдет не только военным, полицейским и пожарным. Практически каждый рядовой пользователь, независимо от того, какой образ жизни он ведет, оценит преимущества противоударного смартфона.

Такой гаджет можно купить ребенку, который разбивает уже третий телефон подряд. Он подойдет молодой маме, чье непоседливое чадо постоянно норовит погрузить смартфон в тарелку с супом. Понравиться защищенный телефон и блогеру, ведь с ним можно делать невероятные снимки даже под водой. Каждый, кто сделает выбор в пользу такого гаджета, найдет в нем свои преимущества и наверняка останется доволен покупкой.