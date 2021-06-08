Основні рекомендації процесу відновлення після перенесеного COVID-19

Як розповідає одна з українок, мати якої перехворіла коронавірусом, їй доводиться кожні вихідні долати понад 2000 км з Києва до Ужгорода, щоб доглядати за пенсіонеркою. Вона зазначає, що незважаючи на те, що основні показники, згідно з аналізами в нормі, процес відновлення має досить хвилеподібний характер.





Жінка зазначає, що ключовою складовою швидкого та ефективного відновлення є повна відповідність життєдіяльності основним принципам реабілітації. Цей процес включає в себе правильне харчування, міцний сон і регулярні прогулянки. Причому, до такого розкладу необхідно привчати себе, адже ускладнення можуть з’явитися навіть через кілька місяців після повного одужання. До таких варто віднести:

Підвищена втома, постійні головні болі.

Повне безсоння, або сон, в межах 1-2 годин.

Депресія, підвищена тривожність.

Значні проблеми з травленням.

Тахікардія.

Вірус безпосередньо впливає на процеси в головному мозку людини, а тому в багатьох хворих на COVID-19 спостерігаються втрата нюху, а також критичне зниження працездатності.

Регулярна гімнастика, а також регулярні, але адекватні фізичні навантаження дозволять боротися з можливою депресією, а також іншими проявами негативних почуттів.

Також, якщо хворий хоче швидше повернутися до нормального життя, то йому необхідно хоча б на час відмовитися від алкоголю, і почати правильно харчуватися.

Що стосується їжі, то відмінним раціоном для людини, яка перенесла COVID-19 будуть жирні сорти риби, різні каші, чай з імбиру. Крім того, відмінним варіантом буде пройти курс вітамінів (природно, в денних нормах).