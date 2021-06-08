Процесс восстановления после перенесенного COVID-19

Как рассказывает одна из украинок, мать которой переболела коронавирусом, ей приходится каждые выходные преодолевать более 2000 км из Киева в Ужгород, чтобы поухаживать за пенсионеркой. Она отмечает, что несмотря на то, что основные показатели, согласно анализам в норме, процесс восстановление имеет достаточно волнообразный характер.
Женщина отмечает, что ключевой составляющей быстрого и эффективного восстановления является полное соответствие жизнедеятельности основным принципам реабилитации. Этот процесс включает в себя правильное питание, крепкий сон и регулярные прогулки. Причем, к такому расписанию необходимо приучать себя, ведь осложнения могут появиться даже через несколько месяцев после полного выздоровления. К таковым стоит отнести:
- Повышенная усталость, постоянные головные боли.
- Полная бессонница, или сон, в пределах 1-2 часов.
- Депрессия, повышенная тревожность.
- Значительные проблемы с пищеварением.
- Тахикардия.
Вирус непосредственно влияет на процессы в головном мозгу человека, а потому у многих заболевших на COVID-19 наблюдаются потеря обоняния, а также критическое снижение работоспособности.
Регулярная гимнастика, а также регулярные, но адекватные физические нагрузки позволят бороться с возможной депрессией, а также другими проявлениями негативных чувств.
Также, если заболевший хочет быстрее вернуться к нормальной жизни, то ему необходимо хотя бы на время отказаться от алкоголя, и начать правильно питаться.
Что касается еды, то отличным рационом для человека, который перенес COVID-19 будут жирные сорта рыбы, различные каши, чай из имбиря. Кроме того, отличным вариантом будет пройти курс витаминов (естественно, в дневных нормах).
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