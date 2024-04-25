Як українцю зашифрувати особисті блокноти та нотатки: три популярні сервіси

Менеджери нотаток, вбудовані в операційні системи (OneNote, Apple Notes, Google Keep), не надійні з точки зору приватності. GSMinfo розібрав 3 альтернативи з наскрізним шифруванням: як налаштувати, скільки коштують, кому і для чого краще підійдуть

Читання особистих блокнотів і щоденників завжди вважалося серйозним вторгненням в особисте життя. Відтоді як блокноти і щоденники стали цифровими, крім допитливих родичів і друзів доводиться побоюватися і технологічних компаній. Раніше вони лізли у ваші документи заради показу більш релевантної реклами, але тепер з’явилася нова бізнес-модель – використовувати ваші дані для навчання ШІ.

Буквально за кілька останніх тижнів ми дізналися, що тексти своїх користувачів продають або використовують самостійно для навчання великих мовних моделей Reddit, Tumblr і навіть DocuSign. А після масштабних ransomware-інцидентів останніх років не варто скидати з рахунків і можливість злому сервісів нотаток і масового витоку користувацьких (ваших!) даних.

Зберегти всі зручності цифрових нотаток і вберегти їх від сторонніх очей допоможе наскрізне шифрування. Ви, можливо, знайомі з цим поняттям за безпечними месенджерами: повідомлення, що передаються, можна розшифрувати і переглянути на пристроях тільки у вас і вашого співрозмовника. Власнику інтернет-сервісу вони недоступні, оскільки у нього немає ключа дешифрування.

Хоча більшість користувачів віддає перевагу використанню нотаток, вбудованих прямо в операційну систему (Apple Notes) або в офісний пакет (Microsoft OneNote), ці додатки не забезпечують повної конфіденційності. Деякі з них, як-от Google Keep, взагалі не передбачають наскрізного шифрування, а інші, як Apple Notes, вимагають увімкнути його для конкретних нотаток або розділів блокнота. Тому для по-справжньому конфіденційних нотаток існують окремі, хоч і менш відомі додатки, які ми сьогодні розглянемо та порівняємо.

Joplin

Платформи: Windows (32/64 bit), macOS (Intel/Apple Silicon), Linux, iOS, Android.

Windows (32/64 bit), macOS (Intel/Apple Silicon), Linux, iOS, Android. Вартість персональної ліцензії безкоштовно.

безкоштовно. Види синхронізації : фірмовий Joplin Cloud, а також Dropbox, ownCloud, Nextcloud, OneDrive, S3, Webdav через плагіни.

: фірмовий Joplin Cloud, а також Dropbox, ownCloud, Nextcloud, OneDrive, S3, Webdav через плагіни. Вартість “рідної” платформної синхронізації: від €2,99 на місяць.

від €2,99 на місяць. Відкритий формат даних: ні, але є експорт у текст.

ні, але є експорт у текст. Open source: так.

так. Сайт: joplinapp.org.

Joplin явно створювали ті, кому подобається ідея Evernote, але не подобається вагомість і закритість цього додатку в останні роки. Нотатки зберігаються у вигляді текстів з розміткою (markdown), підтримуються вкладення, вкладеність папок, теги та записники. Шаблонів всього два – нотатка і перелік справ (to-do list). Пошук працює майже миттєво.

Синхронізація між пристроями ведеться за допомогою “драйверів”, свого роду плагінів, написаних під кожен сервіс, – самі розробники підтримують майже десяток таких плагінів для всіх популярних сценаріїв синхронізації, наприклад, через Dropbox. Для комфортної розрахованої на багато користувачів роботи і зручних доповнень на кшталт «відправити замітку собі поштою» знадобиться підписка на фірмовий Joplin Cloud, втім, досить недорога. Для студентів та викладачів діє знижка 50%.

Наскрізне шифрування нотаток не увімкнено за замовчуванням, але після його активації вся база даних і всі вкладення зашифровуються автоматично.

Варто відзначити невелику архітектурну дивність: на комп’ютері файли вкладень зберігаються у двох версіях, одночасно у зашифрованому та розшифрованому вигляді.

Розширювати можливості Joplin можна за допомогою двох сотень доповнень (плагінів), але встановлювати та налаштовувати плагіни важко.

З недавніх пір Joplin підтримує розпізнавання тексту у зображеннях. Щоправда, з урахуванням шифрування нотаток на сервері розпізнавати нотатки неможливо, тому пошук за вмістом фото та PDF-файлів буде працювати лише після обробки нотатки на настільному комп’ютері.

Joplin вміє імпортувати нотатки із пропрієтарного формату Evernote, а експорт усіх даних можливий у набори простих текстових файлів.

Obsidian

Платформи: Windows (32/64 bit, ARM), MacOS (Intel/Apple Silicon), Linux, iOS, Android.

Windows (32/64 bit, ARM), MacOS (Intel/Apple Silicon), Linux, iOS, Android. Вартість персональної ліцензії безкоштовно.

безкоштовно. Види синхронізації : фірмовий сервіс, FTP, Dropbox, S3 та інші послуги через плагіни.

: фірмовий сервіс, FTP, Dropbox, S3 та інші послуги через плагіни. Вартість “рідної” платформної синхронізації: від $4 на місяць.

від $4 на місяць. Відкритий формат: так.

так. Open source: ні.

ні. Сайт: obsidian.md.

Obsidian відрізняється від інших додатків для нотаток сильною орієнтацією структурування інформації. Дуже легко пов’язувати нотатки між собою, будувати з них різні групи та ієрархії, а режим «полотна» (canvas) дозволяє робити з нотаток ментальні карти (mindmaps). При цьому кожна нотатка — це просто текстовий файл на диску, тому з нею можна паралельно працювати в сторонніх додатках.

Друга сильна сторона Obsidian — потужна спільнота, яка розробила понад півтори тисячі плагінів. Вони дозволяють зв’язати Obsidian з десятками зовнішніх сервісів, обробляти нотатки специфічного змісту (від рецептів до хімічних формул), автоматично обробляти тексти за допомогою ChatGPT та багато іншого.

Для синхронізації між пристроями потрібно або використовувати платний фірмовий сервіс, або скористатися одним із сторонніх плагінів, або просто зберігати нотатки Obsidian у спільній хмарній папці будь-якого сервісу типу Dropbox або Onedrive. Останні два способи не забезпечують жодного шифрування, і лише фірмовий Obsidian Sync забезпечує бажану конфіденційність. При включенні синхронізації користувачеві пропонується на вибір “наскрізне” і “кероване” шифрування – зрозуміло, вибирати треба наскрізне.

Імпорт нотаток можливий із десятка різних форматів через окремий плагін, створений авторами Obsidian. Серед інших підтримуються Notion, Evernote, Apple Notes, Microsoft OneNote, Google Keep та інші.

Студентам та викладачам пропонується знижка 40%.

Standard Notes

Платформи: Windows (64 bit), macOS (Intel/Apple Silicon), Linux, iOS, Android, Web.

Windows (64 bit), macOS (Intel/Apple Silicon), Linux, iOS, Android, Web. Вартість персональної ліцензії безкоштовно.

безкоштовно. Види синхронізації: фірмовий сервіс чи власний хостинг.

фірмовий сервіс чи власний хостинг. Вартість “рідної” платформної синхронізації: від $7,5 на місяць, оплата лише на рік.

від $7,5 на місяць, оплата лише на рік. Відкритий формат даних: ні, але є експорт до текстів.

ні, але є експорт до текстів. Open source: так.

так. Сайт: standardnotes.com.

Standard Notes побудована навколо двох основних ідей: гнучкі шаблони нотаток під різні потреби та високий рівень конфіденційності. Наскрізне шифрування для синхронізації увімкнено за замовчуванням, нотатки зашифровані і на самому пристрої, для входу в сервіс використовується двофакторна автентифікація. На відміну від конкурентів у цьому огляді Standard Notes має і веб-додаток, тому всі функції доступні навіть з браузера.

Що стосується шаблонів нотаток, то в них можна зручно зберігати будь-що: від фрагментів коду та списків справ до фінансових таблиць та паролів. До речі, Standard Notes вміє не лише зберігати паролі, а й генерувати одноразові коди аутентифікації (TOTP). Окремі нотатки можна захищати додатковим паролем на додаток до загального захисту сховища.

Серед примітних функцій Standard Notes — «нескінченна скасування»: розробники заявляють, що історія зміни нотаток зберігається з моменту їх створення, що може бути корисним під час роботи над великими документами на кшталт книги чи дисертації. Є Standard Notes і плагіни, але їх дуже мало.

Синхронізація можлива або за самостійного розгортання сервера Standard Notes на власному хостингу, або через «фірмову» хмару. Стандартна передплата коштує $90 на рік, проте зберігати та синхронізувати прості текстові нотатки з наскрізним шифруванням можна і на безкоштовному плані. Деякі з перелічених вище функцій доступні лише у більш дорогій підписці Professional за $120 на рік, в яку також включені зашифроване файлове сховище на 100 ГБ і можливість спільного використання підписки п’ятьма користувачами. При самостійному розгортанні сервера ліцензію все одно доведеться купити, але зі значною знижкою $39 на рік або $113,42 за п’ять років. Студенти можуть отримати 30% знижку.

Standard Notes вміє імпортувати дані з Evernote, Apple Notes, Simplenote, Google Keep та просто з набору текстових файлів.