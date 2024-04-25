В Україні офіційно створили нову професію й вже починають з’являтися перші вакансії

Війна вносить великі зміни у всі галузі життя. Доводиться адаптуватися до нової реальності. У зв’язку з цим навіть починають з’являтися нові професії. Одну з таких вже офіційно зареєстрували й навіть починають шукати працівників. Професія називається — спеціаліст з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Даний спеціаліст матиме ряд завдань, серед яких допомога ветеранам та їх родинам у вирішенні різноманітних бюрократичних питань, роз’яснення багатьох моментів, які стосуються їх прав, пільг тощо. Тобто це люди, які будуть допомагати демобілізованим воїнам повертатися до громадянського життя.

Про нову професію повідомив Урядовий портал

Зазначається, що нові спеціалісти будуть роз’яснювати військовим інформацію про їхні права, пільги, гарантії. Також допомагатимуть їм знаходити необхідну медичну та психологічну підтримку. Допомагатимуть збирати необхідні документи, наприклад, для того, аби розпочати лікування у якійсь клініці.

“Усі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок у рамках переходу від військової служби до громадянського життя, повинні знаходити професійну підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу. Насамперед йдеться про індивідуальний професійний супровід, спрямований на допомогу нашим Захисникам та Захисницям в отриманні ними, зокрема, реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг”, – йдеться у повідомленні.

Які вимоги будуть до бажаючих отримати таку роботу?

Перші вакансії вже з’являються на сайтах з пошуку роботи. Розмір зарплати наразі не вказується, однак вже є перелік вимог, яким має відповідати потенційний працівник. Серед основного — наявність вищої освіти у галузі психології, соціальних наук, чи щось суміжне. Також людина має володіти чудовими комунікаційними навичками та бути емпатичною, стресостійкою і володіти критичним мисленням.

“Досвід роботи в галузі соціальної роботи, волонтерської діяльності або подібних програм для воїнів та ветеранів, досвід реалізації реалізації проектів буде додатковою перевагою“, – йдеться в оголошенні.

Професія й справді потрібна та актуальна, й очікується, що таких спеціалістів потрібно буде дуже багато.