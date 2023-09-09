Radeon RX 7700 XT протестували у 15 іграх: від 1080p до 4K

Огляд нового графічного адаптера від AMD опублікував знаменитий ютубер під псевдонімом eTeknix.

Тестування відеокарти проводилося на ПК із процесором Intel Core i9-12900K та 32 ГБ ОЗУ типу DDR5-6200. Нагадаємо, що у Radeon RX 7700 XT 12 ГБ відеопам’яті типу GDDR6. Виробник позиціонує її як ідеальне рішення для 2K-геймінгу.

У 1080p новинка виявилася аж на 18% швидше, ніж конкурент від GeForce RTX 4060 Ti. При цьому від значно дорожчої GeForce RTX 4070 карта AMD відстала лише на 5%.

У 2K Radeon RX 7700 XT виявилася ще кращою, випередивши GeForce RTX 4060 Ti на 23%. Але розрив з GeForce RTX 4070 також збільшився до 7,5%.

Нарешті, у 4K у Radeon RX 7700 XT перевага над GeForce RTX 4060 Ti склала 26%, а відставання від GeForce RTX 4070 – 10%. Що стосується рейтрейсингу, то навіть із включеною RT Radeon RX 7700 XT швидше, ніж GeForce RTX 4060 Ti.

В цілому Radeon RX 7700 XT – це гідна відеокарта з оптимальним співвідношенням ціни і продуктивності.