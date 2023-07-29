Розкрито характеристики нового флагмана OnePlus

Новий флагманський смартфон OnePlus 12 отримає підтримку бездротової зарядки потужністю до 50 Вт. Про це повідомляє Digital Chat Station.

Також інсайдеру вдалося з’ясувати, що новинка буде обладнана акумулятором ємністю на 5000 мАг за допомогою проводової зарядки потужністю до 100 Вт. Крім того, OnePlus 12 розробляється відповідно до вимог Universal Fast Charging Standart (UFCS). UFCS – це стандарт зарядних пристроїв та ланцюгів живлення у смартфонах, прийнятий у 2022 році такими компаніями, як Huawei, Oppo, Vivo та Xiaomi.

Згідно з ранніми чутками, OnePlus 12 отримає 6,7-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення до 120 Гц. За продуктивність відповідатимуть ще не випущений смартфон Snapdragon 8 Gen3, також 16 ГБ оперативної пам’яті типу LPDDR5X.

Реліз смартфонів у Китаї очікується наприкінці грудня 2023 року.