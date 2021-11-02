Nvidia планує збільшити в двічі об’єм пам’яті в GeForce RTX 3070 Ti і 3080

Nvidia працює над наступним поколінням відеокарт із серії 4000, але тим часом зелені планують оновити кілька старіших моделей. Виходять нові версії GeForce RTX 3070 Ti і 3080. Найбільше оновлення пов’язане з першою моделлю, де Nvidia хоче подвоїти розмір VRAM.





Нещодавно ми повідомляли вам, що Nvidia готується до запуску оновленої моделі RTX 2060 . Тепер ми дізналися, що подібні плани стосуються відеокарт серії GeForce RTX 3070 Ti і 3080 . У мережі з’явилася інформація про плани компанії.

Ходять чутки, що найбільше нововведень очікує на RTX 3070 TI. У тому числі Nvidia планує подвоїти розмір VRAM – з 8 до 16 ГБ . Однак у випадку з варіантом 3080 це має бути 12 ГБ пам’яті. Тож виробник збільшить його до розміру версії Ti.

Ми також знаємо точну дату потрапляння нових відеокарт в магазини. Nvidia хоче розпочати продаж нових GeForce RTX 3070 Ti і 3080 11 січня . Трохи раніше, наступного місяця, має вийти нова відеокарта GeForce RTX 2060 з 12 ГБ VRAM. Тут старт продажів запланований на 7 грудня .