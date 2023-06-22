Популярна мережа піцерій запустила доставку на реактивних ранцях

Компанія Domino запустила в тестовому режимі доставку піци на реактивних ранцях. Перші замовлення були виконані для відвідувачів музичного фестивалю Glastonbury у Великій Британії , повідомляє The Independent.

Кур’єр у спеціальному костюмі для польоту забрав піцу з ресторану, після чого піднявся в повітря і згодом приземлився на місці проведення фестивалю, де передавав замовлення клієнтам.

Для здійснення такої доставки Domino’s співпрацює з компанією Gravity Industries, яка розробляє та виготовляє костюми для польотів на реактивній тязі. Метою партнерства є створення найшвидшого та найефективнішого способу доставки піци у світі. Терміни проведення такої акції не уточнюються.

Яка швидкість літального апарату та дальність його польоту не повідомляється. Також невідомо, чи має намір компанія розвивати цей вид доставки в інших країнах.