Вийшов OnePlus Ace 3: субфлагман з цікавими характеристиками

Компанія OnePlus представила свій перший пристрій у 2024 році. Ним став довгоочікуваний смартфон OnePlus Ace 3.

Девайс отримав вигнутий 6,7-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1240 x 2772 пікселів, адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц, яскравістю до 1600 ніт в автоматичному режимі і до 4500 ніт у піку. Екран прикритий захисним склом Corning Gorilla Glass Victus 2. У ньому розташований виріз під селфі-камеру на 16 Мп.

На задній панелі встановлений круглий блок з основною камерою Sony IMX890 з роздільною здатністю 50 Мп та оптичною стабілізацією зображення, надширококутним об’єктивом на 8 Мп та макрокамерою на 2 Мп.

За продуктивність відповідає потужний чіп Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 у поєднанні з 12/16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.0 об’ємом до 1 ТБ.

Серед інших цікавих особливостей цієї моделі – акумулятор ємністю 5500 мАг з підтримкою швидкого заряджання SuperVOOC потужністю 100 Вт.

OnePlus Ace 3 випускається у чорному, синьому та рожевому кольорі за ціною від 2599 юанів ($365) за версію з об’ємом пам’яті 12/256 ГБ і сягають 3499 юанів ($493) за версію з 16 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 1. Продажі в Китаї стартують 15 січня.