Hardnews

Створена маска, яка визначає коронавірус

29.06.2021
Менше хвилини
коронавірус

Вчені Массачусетського технологічного інституту (MIT) і Гарвардського університету створили маску для обличчя, яка може за півтори години визначити, чи заражена людина коронавірусом.


У маску вбудовані невеликі датчики для виявлена вірусу. Повідомляється, що вони можуть детектувати не тільки SARS-CoV-2, а й інші віруси. Тобто в теорії можна створити будь-який одяг, здатний визначати інфекції.

Новини по темі

Датчик видає результат через 90 хвилин носіння. Маска спроектована таким чином, що користувач сам може почати тестування, коли буде готовий. Йому потрібно буде лише натиснути на кнопку, яка вивільнить воду, необхідну для тіста, з резервуара. Результати відображаються на внутрішній стороні виробу, допомагаючи зберегти конфіденційність.

Повідомляється, що тест-система в масці так само високочутлива, як звичайні ПЛР-тести.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


29.06.2021
Менше хвилини

Новини по темі

Найстаріший і самий новий iPhone порівняли

30.06.2021
Apple Watch

Перераховано небезпечні для здоров’я гаджети Apple

30.06.2021

Гадюки та морські блохи: чого чекати відпочиваючим на морських курортах України

29.06.2021
Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 12 з камерою на 200 Мп потрапив в руки до тестерів

29.06.2021
Back to top button