Створена маска, яка визначає коронавірус

Вчені Массачусетського технологічного інституту (MIT) і Гарвардського університету створили маску для обличчя, яка може за півтори години визначити, чи заражена людина коронавірусом.





У маску вбудовані невеликі датчики для виявлена вірусу. Повідомляється, що вони можуть детектувати не тільки SARS-CoV-2, а й інші віруси. Тобто в теорії можна створити будь-який одяг, здатний визначати інфекції.

Датчик видає результат через 90 хвилин носіння. Маска спроектована таким чином, що користувач сам може почати тестування, коли буде готовий. Йому потрібно буде лише натиснути на кнопку, яка вивільнить воду, необхідну для тіста, з резервуара. Результати відображаються на внутрішній стороні виробу, допомагаючи зберегти конфіденційність.

Повідомляється, що тест-система в масці так само високочутлива, як звичайні ПЛР-тести.