14 вересня виходить iPhone 13. Головне про новий смартфон

У вівторок, 14 вересня, Apple проведе першу осінню презентацію 2021 року, на якій з високою ймовірністю покаже лінійку смартфонів iPhone 13. Що зараз відомо про новинки?





1. Екран отримає підвищену частоту оновлення – до 120 Гц – і функцію “завжди включений дисплей” для виведення невеликої кількості інформації: поточного часу, повідомлень.

2. “Чубчик” у верхній частині екрану, де розташовані селфі-камера, датчик наближення і сенсори Face ID, стане менше.

3. Новий чіп Apple A15 Bionics зробить смартфон ще сильнішим, проте подробиць про нього поки не дуже багато.

4. Новий режим камери – зйомка відео в портретному режимі. У режимі редагування роликів можна буде міняти діафрагму, роблячи фон більш чітким або, навпаки, розмитим (як зараз – на фото в багатьох моделях iPhone) .Також камера отримає систему інтелектуальних фільтрів, які можна буде використовувати не для всього кадру, а тільки для потрібних об’єктів. Також, можливо, в камері з’явиться режим зйомки відео високої чіткості ProRes.

5. Всупереч чуткам про низьку популярність версії mini, вона увійде до лінійки iPhone 13. Всього Apple випустить чотири смартфона – iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. Розміри дисплеїв у них будуть ті ж, що і у моделей лінійки iPhone 1.

6. Підтримка супутникового зв’язку для екстрених ситуацій. Опинившись в біді, користувач зможе відправити повідомлення або зробити дзвінок.

7. Вартість нових iPhone 13 буде вище, ніж iPhone 12 – правда, головним чином за рахунок того, що …

8. У старших моделях з’явиться нова модифікація – з 1 Тб постійної пам’яті. iPhone 13 Pro і Pro Max матимуть 128, 256, 512 Гб і 1 Тб пам’яті, а iPhone 13 mini і iPhone 13 – 128, 256 і 512 Гб.

Ще одним девайсом, який покажуть на презентації, може стати годинник Apple Watch 7, проте, за чутками, його випуск затримається через складнощі у виробництві.

На осінь 2021 року Apple запланувала кілька презентацій, на яких будуть показані iPhone, Apple Watch, планшети iPad, ноутбуки MacBook, навушники AirPods, а також нові сервіси.

Трансляція буде проводитися на офіційному сайті компанії 14 вересня в 20:00 за київським часом.