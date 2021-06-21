Hardnews

Якщо підключитися до цієї мережі Wi-Fi, у вас зламається смартфон

21.06.2021
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Якщо підключитися до бездротової мережі символьним назвою виду “ % p% s% s% s% s% n “, то модуль зависає, при цьому потім його можна включити.


Проблема стосується всіх моделей iPhone, в тому числі найновіших. Схоже, вся справа в програмній помилці, а не в апаратній.

Цей баг зауважив інженер і засновник secret.club Карл Шоу. Своїм відкриттям він поділився зі своїми передплатниками вTwitter .

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Що робити, якщо ви все-таки спробували

Ми ж попереджали … Але якщо тяга до експериментів все-таки переважила, то не поспішати впадати у відчай. Рішення проблеми ніби як знайдено.

Потрібно зайти в «Налаштування» -> «Основні» -> «Скидання» -> «Скинути настройки мережі». Після цього працездатність відновлюється.

При цьому сам Шоу не радить експериментувати з такими назвами мереж. Мабуть, помилка носить програмний характер. За словами інженера, краще дочекатися патча від Apple. Але даних про те, чи планується він взагалі немає.

А якщо ви не пробували, то нижче можна подивитися як це виглядає:

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21.06.2021
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