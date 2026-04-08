Податок для користувачів OLX, Uber та Glovo: Рада ухвалила законопроєкт про обмін даними

Верховна Рада України зробила перший крок до детінізації доходів українців, які заробляють через цифрові платформи. У першому читанні було ухвалено законопроєкт №15111, який запроваджує міжнародний обмін інформацією та регулює оподаткування доходів із популярних онлайн-сервісів.
Кого стосуватимуться нові правила
Дія документа поширюється на фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність через інтернет-платформи (надають послуги, продають товари, здають в оренду житло чи транспорт). Під нове регулювання потраплять доходи з таких майданчиків, як OLX, Uber, Bolt, Glovo, Prom, Booking, Airbnb тощо.
Для таких громадян запроваджується знижена ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5% замість стандартних 18%. Проте для переходу на пільговий режим потрібно відповідати кільком суворим критеріям:
- Працювати самостійно, без залучення найманих працівників.
- Не продавати підакцизні товари.
- Мати річний дохід, що не перевищує 834 мінімальні зарплати (близько 7,2 млн грн на 2026 рік).
Варто зазначити, що пільгова ставка ПДФО (5%) почне застосовуватися лише після того, як сумарний дохід фізичної особи з платформ перевищить ліміт у €2 000.
Важливі правки та економічний ефект
Законопроєкт №15111 є другим документом із пакета вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ). Як зазначають народні депутати, перед голосуванням текст суттєво доопрацювали, прибравши найбільш суперечливі норми. З документа повністю вилучили положення щодо оподаткування продажу вживаних товарів, вимоги про відкриття спеціальних рахунків та надання доступу до банківської таємниці.
Нові правила запрацюють не одразу — їхнє набуття чинності відклали до початку 2027 року, щоб дати платформам та виконавцям достатньо часу на адаптацію бізнес-процесів. За прогнозами уряду, ця ініціатива приноситиме до держбюджету близько 14 млрд грн щорічно (7 млрд грн від ПДФО та 7 млрд грн від військового збору, ставка якого також складатиме 5%).