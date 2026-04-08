Податок для користувачів OLX, Uber та Glovo: Рада ухвалила законопроєкт про обмін даними

Верховна Рада України зробила перший крок до детінізації доходів українців, які заробляють через цифрові платформи. У першому читанні було ухвалено законопроєкт №15111, який запроваджує міжнародний обмін інформацією та регулює оподаткування доходів із популярних онлайн-сервісів.

Кого стосуватимуться нові правила

Дія документа поширюється на фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність через інтернет-платформи (надають послуги, продають товари, здають в оренду житло чи транспорт). Під нове регулювання потраплять доходи з таких майданчиків, як OLX, Uber, Bolt, Glovo, Prom, Booking, Airbnb тощо.

Для таких громадян запроваджується знижена ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5% замість стандартних 18%. Проте для переходу на пільговий режим потрібно відповідати кільком суворим критеріям:

Працювати самостійно, без залучення найманих працівників.

Не продавати підакцизні товари.

Мати річний дохід, що не перевищує 834 мінімальні зарплати (близько 7,2 млн грн на 2026 рік).

Варто зазначити, що пільгова ставка ПДФО (5%) почне застосовуватися лише після того, як сумарний дохід фізичної особи з платформ перевищить ліміт у €2 000.

Важливі правки та економічний ефект

Законопроєкт №15111 є другим документом із пакета вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ). Як зазначають народні депутати, перед голосуванням текст суттєво доопрацювали, прибравши найбільш суперечливі норми. З документа повністю вилучили положення щодо оподаткування продажу вживаних товарів, вимоги про відкриття спеціальних рахунків та надання доступу до банківської таємниці.

Нові правила запрацюють не одразу — їхнє набуття чинності відклали до початку 2027 року, щоб дати платформам та виконавцям достатньо часу на адаптацію бізнес-процесів. За прогнозами уряду, ця ініціатива приноситиме до держбюджету близько 14 млрд грн щорічно (7 млрд грн від ПДФО та 7 млрд грн від військового збору, ставка якого також складатиме 5%).