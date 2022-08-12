Стало відомо, як дізнаватися курс в обмінниках, якщо його немає на табло

Постійні зміни Національним банком правил продажу та придбання валюти спричинили появу низки хибних уявлень про роботу обмінних пунктів. Зокрема українці вважають цілком нормальним, коли курс обміну їм повідомляють на словах просто в касі обмінника. Також більшості громадян не відомо про обов’язковість видачі квитанції після купівлі чи продажу валюти.





Розвіяти всі ці фейки вирішили спеціалісти Центру протидії дезінформації при РНБО. Вони пояснили, що одним із найпоширеніших порушень у обмінниках є незатверджений курс валют. Як відомо, з 6 серпня НБУ дозволив банкам та іншим закладам обміну валют самостійно встановлювати курс покупки іноземної готівки.

Та це не означає, що працівники можуть називати клієнту будь який курс просто на касі. Фінансові установи повинні щодня затверджувати курс внутрішнім документом, друкувати його та розміщувати біля каси.

Також досить поширеним зараз є ще один проступок обмінників. Йдеться про невидачу квитанції після придбання чи продажу валюти. За таке порушення Нацбанк вже позбавив ліцензій чотири великі компанії, що спеціалізуються на валютообмінних операціях.

Фейком можна вважати і чутки про зняття регулятором всіх обмежень на обмін, завдяки чому банки та інші фінустанови зможуть наживатися на українцях. Насправді все зовсім не так. Національний банк України дозволив обмінникам лише покупку валюти за самостійно встановленим курсом. Таке рішення було прийняте з метою збільшення конкуренції на ринку за скорочення розриву між готівковим та офіційним курсами валют.

В Раді національної безпеки та оборони наголосили, обираючи фінустанову для придбання чи продажу валюти, українцям варто пам’ятати про перелічені вище вимоги до обмінників. Тоді обмінюючи гроші вони будуть позбавлені будь якого ризику і вже напевне не втраплять у тенета шахраїв.