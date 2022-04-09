Українцям розповіли про те, як просто купити валюту онлайн

З першого дня війни Національний банк заборонив українцям купувати іноземну валюту. Та як виявилося, ці обмеження можна обійти. Існує не менше трьох сервісів, що дозволяють купувати валюту онлайн. Сьогодні ми розповімо, що це за сервіси, та як з їх допомогою лише у кілька кліків купити долари, євро чи будь яку іншу валюту.





Одним із найпопулярніших сервісів для онлайн-конвертації валюти є додаток Revolut. Щоб придбати з його допомогою іноземні гроші, потрібно спочатку відкрити картку. Цю картку згодом можна прив’язати до платіжної системи, наприклад ApplePay чи GooglePay, а також здійснювати з її допомогою валютні перекази.

Перш за все завантажуємо додаток Revolut та з допомогою номеру мобільного створюємо собі акаунт. До акаунту потрібно прив’язати банківську картку (банк, що її випустив, повинен бути українським). Далі вказуємо країну перебування (можна вибрати будь-яку) і поповнюємо щойно створений рахунок з прив’язаної до нього банківської карти. Кошти конвертуються за курсом українського банку, що випустив вашу карту. Потім переказуємо гроші за допомогою SWIFT-платежу на валютну картку знову ж таки українського банку і на цьому все. Ви обміняли валюту. Все швидко і легко, та ще й без комісії.

Зазначимо лише, що у Revolut існують певні обмеження на суму, яку користувач може обміняти. Наприклад якщо створюючи акаунт ви вказали, що знаходитеся у Польші, обміняти можна буде не більше 5 тисяч злотих.

Купувати валюту без обмежень та пересилати її на інші картки можна і за допомогою системи PayPal. Причому це буде безкоштовно, адже PayPal скасувала комісії для українців до 30 червня.

Ще одним способом онлайн-обміну валюти є користування системою Wise. Тут лише потрібно створити віртуальний рахунок, який потім можна буде поповнювати за допомогою ApplePay чи GooglePay, а потім надіслати кошти платежем SWIFT на картку українського банку. Щоправда у Wise є комісія і складає вона щонайменше 5$.

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