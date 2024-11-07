На Nintendo Switch 2 можна запускати всі ігри попередниці

Компанія Nintendo підбила квартальні підсумки, а також розкрила кілька цікавих подробиць про ще не анонсовану консоль Nintendo Switch 2.

Чутки підтвердилися – наступна консоль «Великої Н» офіційно підтримуватиме ігри поточного покоління Nintendo Switch за зворотною сумісністю. Також власники приставок зможуть перенести свої збереження та акаунти Nintendo Switch Online на новий девайс.

“На сьогоднішньому брифінгу з політики корпоративного управління ми оголосили, що програмне забезпечення Nintendo Switch також буде доступне на наступнику Nintendo Switch. Nintendo Switch Online також буде доступний на наступнику Nintendo Switch. Додаткова інформація про наступника Nintendo Switch, включно із сумісністю з Nintendo Switch, буде оголошена пізніше», – заявив президент Nintendo Сюнтаро Фурукава.

Також компанія розкрила, що консолі Nintendo Switch розійшлися тиражем у 146 млн одиниць за минулі 8 років. Офіційний анонс Nintendo Switch 2 очікується до кінця березня 2025 року.