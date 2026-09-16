Почему в самолетах стоимостью в миллионы долларов до сих пор используются технологии, от которых в автомобилестроении уже давно отказались

Автомобильная промышленность за последние десятилетия изменилась почти до неузнаваемости. Карбюраторы исчезли, механическое зажигание уступило место электронике, дизельные двигатели получили сажевые фильтры, системы рециркуляции и сложную экологическую автоматику. Современный автомобиль буквально наполнен электроникой.

В авиации всё по-другому.

Технологии, которые в автомобилях считались устаревшими ещё несколько десятилетий назад, в самолётах продолжают использоваться и сегодня. Причём речь идёт не о дешёвых самодельных аппаратах, а о сертифицированных самолётах стоимостью в сотни тысяч и даже миллионы долларов.

Причина проста: в авиации на первом месте стоит не скорость внедрения новых технологий, а проверенная надежность.

Boeing 737 появился одновременно с автомобилями 1960-х годов

Один из наиболее показательных примеров — Boeing 737.

Этот тип самолета начали выпускать ещё в 1967 году. В тот же период на дорогах появились автомобили, которые сегодня воспринимаются как музейные экспонаты.

Этот тип самолёта начали выпускать ещё в 1967 году.

Конечно, современный Boeing 737 существенно отличается от первых моделей: изменились двигатели, авионика, материалы, салон и системы управления. Но базовая концепция конструкции уже приближается к шестидесятилетнему возрасту.

Подобная ситуация наблюдается с Airbus A320. Он начал эксплуатироваться на коммерческих маршрутах в 1988 году — примерно в то же время, когда на автомобильном рынке появились Volkswagen Passat B3 и Renault 19.

Airbus A320 — один из самых популярных пассажирских самолетов, которые используются до сих пор, — является современником Passat B3; оба эти самолета появились на рынке в 1988 году.

При этом средний возраст самолетов в коммерческих авиакомпаниях сегодня составляет около 15 лет. Самолеты старше 20 лет также не являются чем-то необычным, особенно на коротких и чартерных маршрутах.

В малой авиации ситуация становится всё более радикальной

Если пассажирские авиалайнеры хотя бы регулярно обновляются, то в сфере так называемой general aviation ситуация еще более интересна.

Речь идет о частных самолетах, учебных самолетах, самолетах аэроклубов и спортивной авиации.

Здесь до сих пор очень распространены двигатели Lycoming и Continental, конструкция которых напрямую связана с техническими решениями середины XX века.

Двигатели, используемые в малых гражданских самолётах, имеют конструкцию, которая практически не менялась на протяжении 70–80 лет. Карбюраторы до сих пор остаются нормой!

Как правило, это большие оппозитные двигатели с воздушным охлаждением, распределительным валом в блоке и длинными толкателями клапанов. Концептуально они напоминают старые двигатели Volkswagen Beetle или ранних моделей Porsche.

Но рабочий объём значительно больше: у четырёхцилиндровых версий он может составлять около 5 литров, а у шестицилиндровых — примерно 9 литров.

И на этом архаичность не заканчивается.

Карбюратор в 2026 году — для самолета это нормально

Во многих авиационных двигателях до сих пор используются обычные карбюраторы.

При этом состав топливной смеси в некоторых самолетах пилот регулирует вручную.

Ещё более интересна система зажигания. Во многих самолётах используются магнето — автономные генераторы зажигания, не требующие внешнего питания.

В автомобилях такая технология считается устаревшей, а в авиации её ценят именно за независимость от электросистемы.

Если в самолете выйдет из строя аккумулятор или генератор, магнето будет продолжать производить искру.

Из соображений безопасности двигатель обычно оснащён сразу двумя магнето и по двум свечам на каждый цилиндр. Если одна система выйдет из строя, вторая продолжит работать.

Это наглядно иллюстрирует главный принцип авиационной техники: простое и проверенное решение зачастую ценится выше, чем технологически более совершенное.

Даже топливо осталось с прошлой эпохи

Еще один сюрприз — авиационный бензин Avgas.

В автомобильном транспорте этилированный бензин давно запрещен или практически полностью исчез из-за токсичности свинца.

Однако значительная часть поршневой авиации до сих пор использует Avgas 100LL — топливо с высоким октановым числом и содержанием свинцовых соединений.

Причина вновь заключается в конструкции старых сертифицированных двигателей.

Чтобы перейти на другой тип топлива, недостаточно просто заменить форсунки или перепрошить программное обеспечение. Необходимо доказать, что двигатель будет стабильно работать во всех режимах и не создаст риска во время полёта.

А это означает новый цикл испытаний и сертификации.

Авиационные дизельные двигатели также совершенно не похожи на автомобильные

Сравнительно недавно в легкой авиации стали шире использовать дизельные двигатели.

Некоторые из них вообще созданы на базе автомобильных двигателей Mercedes. Например, авиационные двигатели Thielert разработаны на основе 1,7-литрового CDI, а Austro Engine AE300 — на основе 2,0 CDI.

Однако после адаптации к самолету из них убирают практически всю современную экологическую периферию.

Нет сажевого фильтра, AdBlue или системы рециркуляции отработавших газов.

В автомобиле отказ подобной системы приводит к загоранию лампочки «Check Engine» и необходимости обращения в сервис.

В самолете отказ двигателя может иметь совершенно иные последствия.

Поэтому всё, что не является крайне необходимым для работы силовой установки, стараются максимально упростить.

Почему авиация так медленно внедряет новые технологии

Причина заключается не только в консерватизме производителей.

Создание нового сертифицированного самолета может занять более десяти лет. Каждое существенное изменение конструкции, двигателя или другого критически важного узла требует дорогостоящих испытаний и одобрения авиационных регулирующих органов.

Если какая-либо система уже доказала свою надежность в течение миллионов часов полётов, производителю гораздо проще продолжать её использовать, чем рисковать, внедряя совершенно новую технологию.

Именно поэтому авиационные двигатели могут выпускаться на протяжении десятилетий практически без существенных изменений.

В автомобильной промышленности новая модель может появляться каждые несколько лет. У некоторых китайских производителей цикл обновления ещё короче.

В авиации такая скорость практически невозможна.

При этом самолеты вовсе не остались в прошлом

Это не означает, что современный самолёт — это просто машина 1950-х годов с новой краской.

Напротив, за последние десятилетия авиационная электроника сделала огромный скачок.

Даже старая Cessna 172 сегодня может быть оснащена так называемой «стеклянной кабиной» с большими цифровыми дисплеями, современной GPS-навигацией, метеосистемами и автопилотом.

В современных самолётах общей авиации уже появляются функции, способные автоматически выровнять самолёт, если пилот потеряет пространственную ориентацию.

Некоторые системы способны пойти ещё дальше: если пилот потеряет сознание, автоматика может найти ближайший подходящий аэродром, проложить маршрут, уведомить диспетчеров и самостоятельно посадить самолёт.

В результате получается необычный технологический гибрид: планер может быть основан на конструкции 1950-х годов, двигатель — той же эпохи, а электроника в кабине будет соответствовать XXI веку.

Почему 30-летний самолет может оставаться безопасным

Еще одно принципиальное отличие между автомобилями и самолетами — техническое обслуживание.

В автомобиле многие детали меняют только после появления признаков неисправности.

В авиации часто действует обратный принцип.

Критически важные компоненты имеют определенный ресурс. Когда он заканчивается, деталь необходимо проверить, отремонтировать или заменить, независимо от того, выглядит ли она исправной.

Интерьер современного самолёта Cessna 172. Планер и двигатель до сих пор остаются разработками 1950-х и 1960-х годов, но авионика современная — стеклянная кабина.

Например, для многих поршневых авиационных двигателей межремонтный ресурс (TBO) составляет примерно 1500–2500 часов. По достижении этого ресурса двигатель подвергается капитальному ремонту даже в том случае, если работает без сбоев.

Так же строго контролируется общее состояние самолета. Обслуживание осуществляют сертифицированные организации и механики, а перед полетом проводятся обязательные проверки.

Именно поэтому возраст самолета сам по себе говорит о его безопасности гораздо меньше, чем может показаться автомобилисту.

Секрет долговечности самолетов заключается в их тщательном обслуживании — компоненты заменяются в профилактических целях, прежде чем они выйдут из строя.

30-летний самолет с надлежащей историей технического обслуживания может оставаться вполне пригодным к полетам.

И это, пожалуй, главное отличие авиационной инженерии от автомобильной: здесь новизна технологии не является преимуществом сама по себе. Гораздо важнее, чтобы каждый узел вел себя предсказуемо, был проверен годами эксплуатации и продолжал работать именно тогда, когда от него зависит жизнь людей.