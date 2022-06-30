5 найважливіших порад, які допоможуть вам вибрати новий смартфон

Багато користувачів не в змозі самостійно вибрати собі телефон і тому покладаються на допомогу продавців у магазині. Це не найкраща ідея, оскільки консультанти можуть обдурити та впарити низькоякісний телефон. Щоб не потрапити в таку ситуацію, потрібно вибирати смартфон самостійно. Нині розповімо, як це зробити.





Процесор

Процесор – один із найважливіших компонентів смартфона. Тому потрібно вибирати тільки ті телефони, які оснащені хорошими чіпсетами. Бажано вибирати моделі на Snapdragon – майже всі процесори цього сімейства дуже вдалі. Непогано зарекомендували себе і чіпсети Helio G. А ось лінійка Helio P застаріла як морально, так і технічні, тому такі рішення краще оминути.

Автономність

На автономність впливає ємність батареї. Відповідно, якщо вам потрібно, щоб телефон жив на одному заряді якнайдовше, вибирайте гаджет з ємною батареєю. Стандартний показник для сучасних апаратів – 5000 мАг. Такого акумулятора телефонам вистачає на півтора-два дні автономної роботи. Якщо цього недостатньо – потрібно дивитися у бік гаджетів з більш ємними батареями.

Кількість пам’яті

Ще один важливий момент. Кількість оперативної пам’яті впливає на те, як пристрій поводиться в режимі багатозадачності, а кількість постійної пам’яті визначає кількість місця зберігання файлів у телефоні.

Звичайно, є флеш-карти, що розширюють сховище до кількох ТБ, але у багатьох смартфонів немає можливості встановлювати додатки на карту пам’яті, тому для комфортної експлуатації треба що апарат мав хоча б 64 ГБ пам’яті. Щодо оперативки, мінімумом у 2022 році є 4 ГБ.

Оболонка

Кожен великий виробник смартфонів має власний інтерфейс, в який загорнута ОС. Іншими словами – оболонка. У якихось брендів вона зручна та функціональна, в інших трохи гірша. Так що, перш ніж вибирати апарат, вивчіть особливості та недоліки кожного інтерфейсу, щоб вибрати той, що підійде вам більше.

Камера

Сучасні смартфони мають хороші фотоможливості та здатні робити якісні знімки. Так що, якщо ви давно хотіли зайнятися мобільною зйомкою, зараз для цього найкращий момент. Рекомендуємо вибирати апарати з оптичною стабілізацією. Такі телефони чудово підходять для зйомки в темний час доби і бонусом можна знімати плавне відео в русі.