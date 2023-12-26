В чохлі чи без: як правильно заряджати смартфон

Щодня ми ставимо на зарядку наші пристрої і навіть не звертаємо на це уваги. Та деякі користувачі нехтують правилами заряджання пристроїв. У результаті ті швидше виходять з ладу через проблеми з акумулятором. Такі наслідки можуть виникнути, якщо залишити смартфон заряджатися в чохлі.

Чим небезпечно заряджати телефон у чохлі

Одразу кілька небезпек підстерігають смартфони під час процесу заряджання, якщо залишити їх у чохлі. Опишемо деякі з них.

Перегрівання пристрою

Якщо смартфон залишити в чохлі під час заряджання, підвищується ризик перегрівання пристрою. Навіть попри те, що багато гаджетів отримують чохол від виробника в комплекті, це не означає, що варто заряджати телефон у чохлі. Під час заряджання багато телефонів і так нагріваються, чохол же погіршує вентиляцію пристрою і не дає змоги йому охолодитися до потрібної температури.

У результаті це може позначитися на стані акумулятора. Особливо не рекомендується заряджати смартфони в таких чохлах, які не рекомендовані виробником пристрою.

Збільшений час заряджання

Заряджання смартфона, який перебуває в чохлі, може займати більше часу, ніж смартфона без чохла. Річ у тім, що, якщо девайс надмірно нагрівається в процесі заряджання, це позначається на швидкості заповнення заряду. Зі свого боку триваліший процес заряджання пристрою негативно позначається на показниках акумулятора.

Зношування батареї

Перші два фактори в сукупності призводять до того, що батарея смартфона зношується швидше. А це призводить до того, що пристрій починає гірше тримати заряд, а зарядка займає все більше часу. Це здатне значно знизити продуктивність гаджета, як і погіршити враження власника від користування.

Що радять виробники смартфонів

Багато виробників смартфонів в інструкціях з користування своїми пристроями напряму рекомендують знімати з них чохли на час заряджання. Наприклад, на сайті компанії Apple є цілий гайд щодо того, як правильно заряджати всі “яблучні” пристрої. Один із пунктів у розділі про смартфони присвячений зарядці в чохлах. Фахівці Apple рекомендують насамперед зняти чохол з пристрою, якщо помітите, що він надмірно нагрівся під час зарядного процесу. Не сертифіковані компанією чохли рекомендується завжди знімати з девайса до початку зарядки. Якщо боїтеся, що телефон подряпається під час заряджання, покладіть його на м’яку поверхню або просто на м’яку тканину.